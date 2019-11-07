Самарская область совершает впечатляющий инвестиционный рывок. Регион уверенно продвигается в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) - менее чем за два года губерния поднялась на 41 позицию, обеспечив себе место в тройке лидеров по динамике роста инвестиционной привлекательности. Областные власти не планируют останавливаться на достигнутом и полны амбиций сделать регион регионом лучшим для инвесторов.

Главный приоритет - успех инвесторов!

Сегодня весь мир живет в условиях жесткой конкуренции - за природные, материальные, человеческие ресурсы. Здоровое соперничество всегда приводит к очевидному прогрессу. Сегодня в регионе активно создаются все условия для стартапов и развития предпринимательства. С целью поддержки бизнеса реализуются нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", инициированные по указанию президента страны Владимира Путина.

- Растет здоровое соперничество между регионами за инвестиции и проекты, значительно повысилась эффективность управленческих команд, - отметил Владимир Путин на Петербуржском международном экономическом форуме - 2019. - Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия…

Теперь успешные регионы России конкурируют за привлечение инвестиций не только между собой, но и с другими странами.

С приходом в Самарскую область Дмитрия Азарова практически полностью сменилась и команда губернатора. Новые, молодые и мотивированные на результат чиновники активно приступили к выполнению задач, поставленных Азаровым, и эта работа уже дает результат: регион демонстрирует впечатляющую динамику роста практически по всем социально-экономическим показателям. Менее чем за два года губерния поднялась в национальном рейтинге АСИ на 41 пункт и вошла в тройку лидеров по росту инвестиционной привлекательности. Также международные рейтинговые агентства "S&P Global Ratings", "Moody"s Inverstors Service" и "АКРА" в 2019 году признали кредитные рейтинги Самарской области одними из лучших в стране.

Сегодня регион лидирует и в области развития государственно-частного партнерства (ГЧП), при оценке уровня которого учитываются значения трех факторов: нормативно-правовое обеспечение сферы, опыт реализации проектов, а также развитость институциональной среды. По всем трем показателям Самарская область показала максимальные результаты.

Взаимная выгода

Дмитрий Азаров взял курс на повышение инвестиционной привлекательности региона с первых дней на посту губернатора. Приоритетная задача - это улучшение условий ведения бизнеса, как для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, так и для привлечения крупных инвесторов. В регионе развернута серьезная работа по созданию и развитию крупных инвестиционных площадок - ОЭЗ "Тольятти", индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", "АВТОВАЗ", "Тольяттисинтез", "Новосемейкино".

В Тольятти и Чапаевске созданы Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что дает дополнительные уникальные преимущества для инвесторов. Только за последние 1,5 года в области открыто 21 новое крупное промышленное предприятие, создано 15,3 тысячи рабочих мест. Экономико-политическая стабильность является определяющим фактором для потенциальных и действующих инвесторов.

От автопрома до инноваций

Помимо того, что Самарская область входит в десятку крупнейших промышленных регионов страны, она обладает крайне выгодным геостратегическим месторасположением и входит в Стратегию пространственного развития Российской Федерации. Губерния находится в центре крупного потребительского рынка, в радиусе 500 километров от которого проживает порядка 30 миллионов человек. Эти факторы являются решающими для многих инвесторов.

Развитое автомобильное, железнодорожное, речное и авиационное сообщение позволяет транспортировать грузы с минимальными издержками и максимальным комфортом. Не случайно одним из популярных направлений среди инвесторов стало строительство на территории региона логистических центров (ЛЦ). Уже сегодня подобный формат инвестирования выбрали такие крупные компании как "Магнит", "Ашан", "Хофф", "Орифлейм", "Красное и Белое", "Мир инструмента", "ДНС", "ЭТМ", "ВИТА", "Почта России" и другие. В ближайшее время этот перечень обещает заметно пополнится - в минэкономразвития и инвестиций региона ведутся переговоры сразу с десятком инвесторов, изъявившим желание расположить свои ЛЦ в Самарской области.

Ключевой и крупнейшей инвестиционной площадкой региона является ОЭЗ "Тольятти". На сегодня там зарегистрировано 22 резидента, запущены и работают уже десять заводов. Общий объем инвестиций резидентов составляет 23,3 миллиарда рублей. Инвесторов привлекают сюда не только существенные налоговые и таможенные льготы. Непосредственная близость к АВТОВАЗу и одному из самых крупных российских городов - Тольятти - создает уникальные возможности для локализации и развития здесь автокомпонентных производств.

Среди резидентов ОЭЗ, не связанных с автомобилестроением, особого внимания заслуживают фармацевтические производства. В 2017 году ГК "Озон", один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, запустила в "Тольятти" свой новый завод, в строительство которого вложила около 1,4 миллиарда рублей. Тогда же акционеры компании приняли решение о реализации второго проекта по соседству с первым - завода "Мабскейл" по изготовлению не только готовых лекарственных форм, но и субстанций, с объемом инвестиций 500 миллионов рублей. В прошлом году еще один завод медицинских изделий приступил к строительству.

С августа текущего года ОЭЗ работает в формате индустриального парка. Сейчас здесь строится промышленно-производственные комплексы площадью 30 тысячи квадратных метров для сдачи в аренду резидентам. Таким образом, инвестплощадка отвечает на запросы инвесторов, которые сегодня желают разместиться быстро на готовых площадях и не вкладываться в строительство.

В индустриальных парках "Преображенка" и "Чапаевск" (входит в ТОСЭР "Чапаевск") помимо якорных резидентов "Bosch" и "Knauf" работают еще 13 компаний, которые в общей сложности организовали свыше 3,5 тысяч рабочих мест и инвестировали в бизнес больше 7 миллиардов рублей. При этом общий объем уплаченных ими налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней превысил пять миллиардов.

Важным фактором для многих инвесторов является инновационная активность региона. Такие компании ждут в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", который с прошлого года является региональным оператором фонда "Сколково". Сегодня он вмещает более двухсот резидентов, где работает 2200 высококлассных специалистов.

Первый заместитель председателя Правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов рекомендовал коллегам из федерального правительства обратить особое внимание на самарскую практику поддержки инновационных проектов. Позднее, летом 2019, рейтинг StartupBlink внес город Самару в ТОП-8 городов России для наиболее комфортных запусков стартапов. По сути, этот рейтинг - оценка всей инновационной экосистемы, результатом которой является работа со стартапами.

Эффективно работают преференции для резидентов ТОСЭР "Тольятти", количество которых уже достигло 76. Только они инвестируют более 41 миллиарда рублей инвестиций и создадут 8500 рабочих мест, 3500 из которых уже созданы. В настоящий момент ТОСЭР "Тольятти" - лидер по числу резидентов в стране, и это не случайно. Компании-резиденты территории не платят налог на землю и имущество, отчисления по прибыли составляют всего 2% в первые пять лет реализации проекта, а самый весомый инструмент поддержки - снижение страховых взносов с 30% до 7,6%. В добавок ко всему, предприниматели могут рассчитывать на самую быструю в стране процедуру рассмотрения заявки.

В режиме прямого диалога

Широкий выбор инвестиционных площадок в Самарской области позволяет удовлетворить потребности любого инвестора, заходящего на территорию региона. При этом акцент сделан на выстраивание прямого и открытого диалога с бизнесом. Для того, чтобы подобрать максимально выгодные условия для каждого, в области действуют специальные институты развития. Прежде всего - это Агентство по привлечению инвестиций, специалисты которого оказывают всестороннюю поддержку инвесторам не только по подбору площадки для реализации проекта и его выхода на финальную стадию, но и в процессе развития проекта.

Сегодня специалисты работают с инвесторами по принципу "одного окна", что уже приносит свои плоды - за прошлый год объем внебюджетных инвестиций в Самарскую область вырос более чем на 9%.

Заслужили доверие

Только за последнее время свои активы региону доверили несколько десятков крупнейших федеральных и международных компаний. Например,"Солар-Системс" вложила почти 10 млрд в строительство одной из самых крупных солнечных электростанций в стране. На сегодняшний день проект полностью реализован. Группа компаний "Данон" выбрала Самарскую область для инвестирования 4 млрд в производство молочной продукции.

Агропромышленный холдинг "ЭкоНива" принял решение по 12-миллиардному проекту запуску. Химическую промышленность области, уже с привлечением итальянских активов, усилит новый резидент ТОСЭР "Тольятти" - ООО "Волгаферт".

По условиям соглашения, в реализацию проекта компания вложит 19,5 миллиарда рублей и будет выпускать 1500 тонн гранулированного карбамида в день. Еще один резидент Территории опережающего развития в этом году запускает первое в России серийное производство электромобилей. На площадке компании "Зетта" будет производиться 2000 таких машин в год. Этот список можно продолжать долго, и это далеко не предел.

Активность экономических преображений региона набирает обороты и в ближайшее время сюда зайдут крупнейший металлургический комбинат с созданием производственно-логистического центра, что создаст дополнительные условия для машиностроения во всем ПФО; на данный момент активно ведется работа по созданию ветропаркови еще по ряду других проектов.

Параллельно в регионе ведется активная работа по развитию транспортной инфраструктуры, которая станет серьезным драйвером для реализации инвестиционных проектов. Между правительством Самарской области и ОАО "РЖД" подписано соглашение о строительстве железнодорожных путей к особой экономической зоне "Тольятти". Замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов отметил, что проект, подготовленный регионом, учитывает многие аспекты.

- Мероприятия здесь рассматриваются в комплексе: это и развитие моногорода, развитие производства, развитие инновационного центра - все это дает дополнительные эффекты для валового регионального продукта, для развития Самарской области, - сказал Иннокентий Алафинов. - Подчеркну, что с момента начала обсуждения проекта до подписания соглашения прошло немного времени. И здесь не было одностороннего движения РЖД и министерства транспорта - очень важно, что те люди, которые работают в команде Губернатора, нацелены на успех, и мы очень быстро, удивительно быстро продвинулись от обсуждения до подписания этого соглашения. Не со всеми регионами у нас так быстро получается.

Гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подчеркнул, что Самарская область - регион, с которого другим субъектам стоит брать пример в вопросе реализации инвестроектов:

- Очень важно, когда регионы исследуют свою инвестиционную повестку и поддерживают все элементы, поддерживают участников, выступают гарантами при реализации проектов - берут часть рисков, создают условия. В итоге выгоду получают все: прежде всего, конечно, люди, поскольку это дополнительные рабочие места, регион - поскольку это рост валового продукта, а мы, российские железные дороги, получаем дополнительную возможность перевозить грузоотправителя, - акцентировал внимание Олег Белозеров. - Вот такая сбалансированная модель для нас очень важна, и мне бы очень хотелось, чтобы такой опыт активнее распространялся по РФ. Благодарен команде Дмитрия Азарова - люди проявили настойчивость. Здесь решения принимались выверенные, высокопрофессиональные, и что немаловажно, очень быстро.

Полным ходом идем подготовка к строительству нового мостового перехода в районе села Климовка, который станет частью транспортно-логистического коридора Европа - Западный Китай. Этот масштабный объект не только повысит транспортную доступность внутри губернии, но и окажет серьезное влияние на экспортный потенциал всего ПФО. Важно отметить, что новая международная транспортная артерия страны пройдет в непосредственной близости от ОЭЗ и ТОСЭР "Тольятти" и непременно приведет к улучшению экономической логистики: через эти площадки пройдут новые транспортные потоки.

- Самарская область проводит комплексную политику, связанную с улучшением инвестиционно-предпринимательского климата. Это наш абсолютный приоритет! Именно такая траектория роста заложена в Стратегии долгосрочного развития региона. А потому сегодня всем инвесторам в Самарской области гарантированы комфорт и поддержка. Мы заинтересованы в процветании каждого нового предприятия, каждой компании. Их успех - это вклад в развитие экономики губернии, качество жизни наших жителей, престиж и благополучие региона в целом. Это абсолютный приоритет нашей команды! - подчеркивает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.