Самарская область станет центром поиска инноваций и стартапов

Филиал ОАО "РЖД" Куйбышевская железная дорога (КбшЖД) будет искать в Самарской области инновационные проекты и стартапы, чтобы внедрить их в инфраструктуру компании. В Самаре 15 ноября стартует IRON ROAD SHOW. Это совместная программа КбшЖД и компании YellowRockets в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Выбор Самарской области для реализации этой программы закономерен: в регионе созданы все условия для развития инновационной деятельности и поддержки стартапов. Работа с инвесторами в Самарской области идет на всех этапах - от стартапа до реального бизнес-проекта. Напрямую с инвесторами в режиме "одного окна" работает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

Акселерационную программу для стартапов, аккредитованную Фондом содействия инноваций, в регионе предлагает компания развития инноваций YellowRockets. Кроме того, центром генерирования идей, в том числе для стартапов, являются вузы. В октябре в трех самарских университетах открылись "Точки кипения". Эти центры созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив в СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Любая интересная идея, которая будет работать на развитие региона или внедрение инноваций, обязательно получит поддержку в "Точке кипения".

Что касается IRON ROAD SHOW, то программа включает в себя презентационные сессии, стартап-выходные, консалтинг и пилотирование проектов, которые будут проходить до июля 2020 года в регионах присутствия КбшЖД.

Профильные эксперты по ключевым направлениям деятельности КбшЖД и компании YellowRockets помогут основателям проектов посчитать экономический эффект от внедрения, выстроить общение с ключевыми лицами, принимающими решение и ответят на все вопросы по сотрудничеству с РЖД. Лучшие проекты получат индивидуальную консультацию о возможностях внедрения инновационного продукта в технологическую цепочку КбшЖД, помощь в составлении технико-экономического обоснования, соответствующего требованиям РЖД, и проведут опытную апробацию на полигонах компании. В перспективе создатели проектов получат возможность заключить контракт. Программа пилотов будет реализована на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги.

IRON ROAD SHOW пройдет в Самаре в Региональном центре инноваций StartupSamara (Студенческий переулок, д. 8). Узнать подробную программу, перечень запросов на инновации от КбшЖД и зарегистрироваться можно на сайте компании YellowRockets. Участие бесплатное. Приглашаются проекты с готовым продуктом на стадии MVP и выше.

- Инновации и рост бизнеса неотделимы друг от друга, - отметил главный инженер КбшЖД Вячеслав Дмитриев. - На КбшЖД сформированы основные запросы на инновации, которые соответствуют основным направлениям долгосрочной программы развития ОАО "РЖД". Мы расширяем воронку возможных решений. Детально проработайте заявку, четко донесите, какую проблему вы решаете, покажите, какой экономический эффект дает ваша технология, и тогда вы получите быстрый доступ к реальному отраслевому заказчику и договоритесь о запуске пилотного проекта.

В свою очередь, основатель YellowRockets Сергей Богданов добавил, что в последние годы в России крупные компании все чаще обращают внимание на технологические проекты.

- Стартапы, малый и средний технологический бизнес, а также научные коллективы могут ускорять решение отдельных задач корпорации, - отметил он. - РЖД сейчас идет по пути "открытых инноваций", когда корпорация публично озвучивает перспективные направления работы и приобретает готовые решения с рынка. В этом случае сотрудничество с внешними партнерами или даже поглощение стартапа и покупка технологии, как правило, гораздо дешевле и быстрее для корпорации, чем своя собственная разработка с нуля.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- В Самарской области создана вся необходимая инфраструктура для внедрения инноваций и тсартапов, а наши площадки признаны независимыми экспертами одними из лучших в стране. Такие мероприятия как IRON ROAD SHOW расширяют вовлечение молодых инициативных людей в предпринимательскую деятельность. Им выпадает уникальный шанс громко заявить о себе и своих разработках. Для стартапа такая программа - это отличная возможность запустить пилотный проект и стать поставщиком крупной российской компании.