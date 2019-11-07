Самарская область укрепит экономические связи с белорусским бизнесом

6 ноября в зале переговоров Агентства по привлечению инвестиций Самарской области состоялась встреча представителей региональной власти с членами делегации отделения Посольства Республики Беларусь во главе с советником, руководителем отделения посольства в городе Уфе Петром Балтруковичем.

Во время встречи с белорусской делегацией обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленного, агропромышленного и транспортного комплекса. Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров в феврале 2019 года подписал распоряжение об образовании рабочей группы по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь.

Во время встречи с белорусской делегацией обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленного, агропромышленного и транспортного комплекса.

Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Беларусь за I полугодие 2019 года составил 217,7 миллиона долларов США, в том числе экспорт - 159,3 миллиона, импорт - 58,5 миллиона. Самарская область поставляет в Беларусь нефть и нефтепродукты, средства наземного транспорта, каучук, резину, органические химические соединения, пластмассы и изделия из них, продукты неорганической химии, медь, алюминий, черные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, электрические машины и оборудование. Из Республики Беларусь ввозятся каучук и резиновые изделия, средства наземного транспорта, черные металлы, промышленное оборудование, молочная продукция, алюминий, пластмассы, электрические машины и оборудование.

Благодаря тесному сотрудничеству и реализации нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", только за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот региона и белорусского бизнеса вырос на 36 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года. В том числе благодаря тому, что в регионе работа с инвесторами идет в режиме "одного окна" - ее ведет Агентство по привлечению инвестиций.

Петр Балтрукович отметил, что сотрудничество наших стран на территории Самарской губернии ярко демонстрирует умение вести конструктивный диалог, который приводит к взаимовыгодному сотрудничеству.

- Я уверен, что в ближайшем будущем нас ожидает значительное расширение взаимодействия и реализация совместных новых проектов, - резюмировал глава посольства.

7 ноября белорусская делегация планирует ознакомиться с культурно-историческими достопримечательностями Самарского края. В планах гостей посетить Парад Памяти на площади Куйбышева, спуститься в бункер Сталина, погулять по самарской набережной и посетить Самарский академический театр оперы и балета.

Компетентно:

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Расширению двустороннего взаимодействия во многом способствуют географическая близость, удобные транспортные пути и значительный интерес к реализации совместных проектов, как со стороны органов власти, так и бизнес-кругов. В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров по бизнесу. Это свидетельствует о наличии серьезного потенциала для дальнейшего сотрудничества, в том числе в инвестиционной сфере.