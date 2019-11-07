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07.11.2019 11:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ульяновские депутаты выступили за повышение качества жизни в селах

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Механизмы повышения качества жизни обсудили на дискуссионной площадке "Социальная политика российского села", которая была организована в Ульяновске.

В обсуждении приняли участие представители региональных органов власти и местного самоуправления, работники социальных учреждений, молодые специалисты. Модератором площадки выступил председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Александр Чепухин.

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- Традиционные механизмы улучшения демографической ситуации не всегда эффективны, нам предстоит искать новые формы и методы, в том числе для сохранения семейных ценностей. Однако в любом случае в населенных пунктах, где нет детского сада, школы, фельдшерско-акушерского пункта, молодежь оставаться не будет, - отметила первый заместитель Председателя Правительства Екатерина Уба.

В 2020 году в Ульяновской области планируется строительство более десяти ФАПов и приобретение 31 мобильного фельдшерско-акушерского комплекса для сел, где проживают менее ста жителей. В помощь сельскому населению стартуют проекты "Медицинский автобус" и "Мобильный фельдшер". Продолжится развитие высокотехнологичных услуг, на базе Новоспасской районной больницы откроется центр амбулаторной онкологической помощи.

Координатор региональной программы "Здоровый регион" Валентина Караулова считает, что в муниципалитетах не хватает системной работы с семьями и молодежью, а также нет специально отведенных для этого специалистов. По ее словам, существенными недостатками сегодня являются излишне формализованный подход к разработке и реализации программы "Здоровый муниципалитет" и неполное выполнение на местном уровне поручений, в том числе по поводу проводящихся для сельчан агитпоездов.

Муниципалитетам рекомендовали сформировать реестр школ, нуждающихся в ремонте, и изучить перспективы развития частного дошкольного образования. В будущем году в регионе ожидается запуск проекта "Современная школа", благодаря которому к 2023 году более 70 процентов общеобразовательных учреждений будут оснащены современным оборудованием, в том числе цифровым.

На базе сельскохозяйственного техникума села Рязаново Мелекесского района и местной школы будет создано уникальное образовательное заведение для подготовки высококвалифицированных кадров на селе. Обучение в аграрной школе планируется организовать с пятого класса с круглосуточным пребыванием. Учебные программы будут нацелены на формирование компетенций, позволяющих развивать сельские территории.

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- У молодого поколения должно сформироваться желание остаться жить и работать на селе. Обучение в аграрной школе будет выстроено так, чтобы в дальнейшем выпускники могли получить нужные профессии в социальном секторе, сфере услуг, перерабатывающей промышленности и торговле. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в стране, - пояснил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

На форуме также обсудили создание условий, помогающих закрепить молодых специалистов на селе. Были затронуты темы содействия занятости сельского населения, улучшения транспортной доступности, газификации и благоустройства сельских территорий.

Компетентно

Александр Чепухин, председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Ульяновской области:

- Обсуждение вопросов сельского здравоохранения, образования, демографии позволило понять, на какие статьи расходов нужно обратить особое внимание при внесении поправок в бюджет перед его вторым чтением. Это содержание и ремонт районных больниц и ФАПов, в том числе недавно построенных, замена окон и кровли в сельских школах, газификация населенных пунктов, строительство дорог в муниципалитетах. На первом плане остается здравоохранение, поскольку его состояние беспокоит наибольшее количество граждан. В региональной казне будущего года на финансирование отрасли заложено более 22 миллиардов рублей. Важным направлением работы станет контроль за расходованием денег. Предстоит оценить эффективность вложения полумиллиарда рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями и повышения на 15 процентов объема средств, предусмотренных на диспансеризацию населения.

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