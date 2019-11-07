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07.11.2019 15:54
Проект: В регионах

В Балаково прибыли три золотые медали чемпионата WorldSkills Hi-Tech

С победами и новым опытом вернулись из Екатеринбурга участники VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019 специалисты Балаковской атомной станции и Балаковоатомэнергоремонта.
Фото: пресс-служба Балаковской АЭС Фото: пресс-служба Балаковской АЭС
Фото: пресс-служба Балаковской АЭС

- Балаковская АЭС всегда приветствует участие своих специалистов в движении по методике Worldskills, - отметил директор Балаковской атомной станции Валерий Бессонов. - Соревнования мастеров с каждым годом стимулируют рост уровня профессионализма работников. Вместе с победами наши атомщики привозят более ценные награды - опыт и умение трансформировать свои знания в новые технологии. Вы и ваши достижения - это успех всей отрасли в целом! Наша атомная станция всегда обеспечит необходимые условия для того, чтобы вы смогли максимально раскрыть свои таланты и возможности.

На чемпионате Hi-Tech 2019, который проводится по методике WorldSkills, от Балаковской атомной станции в этом году участвовали пятеро специалистов. Все они вошли в составы двух сборных команд Росатома и представили две компетенции. Эксперт-тренер Балаковской АЭС Ольга Аннина поддерживала экономиста казначейства Ольгу Авдюнину и ведущего инженера управления капитального строительства АЭС Алексея Ермолаева, которые выступали за разные команды Росатома в компетенции "Управление жизненным циклом". В компетенции "Ремонт и наладка механического оборудования" работали слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта Алексей Аброшин и его эксперт - ведущий инженер ЦЦР Василий Корольков.

Ольга Авдюнина в составе сборной Росатома взошла на золотой пьедестал почета в компетенции "Управление жизненным циклом". Вторая сборная, в которой выступал Алексей Ермолаев, заняла в этой компетенции второе место.

Сразу две золотые награды привез электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций из Балаковоатомэнергоремонта Кирилл Кравец. Он одержал блестящую победу в компетенции "Электромонтаж" в российском и евразийском зачетах - в VI Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019 и во II Открытом Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills.

Пресс-релиз представлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

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