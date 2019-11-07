В Мордовский заповедник прибыла первая партия зубров

В Мордовский заповедник им. Смидовича, где приступили к восстановлению популяции зубров, прибыла первая партия краснокнижных животных. Накануне сюда доставили четырех зубров из Окского заповедника - двух самцов и двух самок. Новоселов зовут Меграй, Менайд, Мелица и Метанойя.

Как сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедная Мордовия", зубров разместили в специально обустроенном открытом вольере с деревянной изгородью. Здесь имеются подкормочная площадка с кормовыми устройствами и водоем, который будет служить животным для водопоя.

Вторая партия зубров будет доставлена сюда через неделю. Таким образом, в заповеднике сформируется небольшое стадо из восьми особей. Когда новички освоятся, их можно будет выпустить в естественную среду. По планам, это произойдет зимой.

- Завоз зубров неслучайно осуществляют осенью и зимой, а последующий выпуск в естественную среду - зимой, - пояснила врио замдиректора ФГБУ "Заповедная Мордовия" по научной работе Ольга Терешкина. - Это делается для того, чтобы закрепить зубров на данной территории. В холодное время года, в отсутствие растительности, зубры будут приходить к оборудованной подкормочной площадке, и у них будет время привыкнуть к новому месту.

Напомним, что проект восстановления популяции краснокнижных животных в Мордовии реализуется в рамках Стратегии сохранения зубра в России на период с 2019-го по 2029 годы. В октябре 2014-го специальной комиссией проводилось обследование территории в Мордовском заповеднике на предмет пригодности для круглогодичного обитания зубров с целью создания здесь вольной популяции. Эксперты вынесли положительный вердикт.

В планах заповедника - создание туристического маршрута с рабочим названием "Зубр: из прошлого в будущее". Гости получат возможность узнать историю вида, познакомиться с охранной и научной деятельностью. Рассматривается возможность наблюдения за зубрами в живой природе.

Справка "РГ"

Сегодня в мире насчитывается около 7500 особей европейского зубра. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и в Красную книгу РФ - как находящийся под угрозой исчезновения. Стратегия сохранения зубра в РФ на период с 2019 по 2029 годы предусматривает формирование на основе уже существующих вольноживущих группировок зубра в Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областях центрально-европейской популяции численностью не менее 2000 (1000 половозрелых) особей, а также включение в восстанавливаемую центрально-европейскую часть ареала Рязанской, Смоленской, Нижегородской областей и Республики Мордовия.