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07.11.2019 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье работницу элеватора насмерть засыпало семечками

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели работницы на элеваторе, которая, по предварительной версии, задохнулась от семечек. Об этом сообщило СУ СК по региону.

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Несчастный случай произошел на складе элеватора на станции Сара в ночь на 1 ноября. 58-летняя сотрудница предприятия занималась просушкой семян подсолнечника. Каким-то образом она упала в огромный металлический короб полный семечек. Ее затянуло в воронку, по которой подавались семена для просушки. Следователи выяснили, что смерть наступила из-за механической асфиксии. Семечки закрыли дыхательные пути. Признаков насильственной смерти у женщины не нашли.

Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину гибели сотрудницы элеватора.

К проверке привлечены специалисты Госинспекции труда по Оренбургской области. Они оценят исполнение организацией требований законодательства об охране и безопасности труда.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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