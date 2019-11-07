В Оренбуржье работницу элеватора насмерть засыпало семечками

В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели работницы на элеваторе, которая, по предварительной версии, задохнулась от семечек. Об этом сообщило СУ СК по региону.

Несчастный случай произошел на складе элеватора на станции Сара в ночь на 1 ноября. 58-летняя сотрудница предприятия занималась просушкой семян подсолнечника. Каким-то образом она упала в огромный металлический короб полный семечек. Ее затянуло в воронку, по которой подавались семена для просушки. Следователи выяснили, что смерть наступила из-за механической асфиксии. Семечки закрыли дыхательные пути. Признаков насильственной смерти у женщины не нашли.

Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину гибели сотрудницы элеватора.

К проверке привлечены специалисты Госинспекции труда по Оренбургской области. Они оценят исполнение организацией требований законодательства об охране и безопасности труда.