В Перми охранник напал на журналистку во время съемок

Съемочная группа ГТРК "Пермь" приехала на огороженную территорию, где планируется снос частных гаражей для строительства новой сцены театра оперы и балета. Корреспондент задала вопрос охраннику на посту, но мужчина отвечать не стал. Вместо этого он попытался вырвать микрофон из рук девушки, а потом и вовсе накинулся на нее. В ходе борьбы девушка отбивалась микрофоном, а охранник несколько раз ткнул журналистку рукой в лицо.

Воспрепятствование деятельности журналиста с применением насилия - это уголовная статья, теперь охраннику может грозить до 6 лет лишения свободы. От имени Союза журналистов России будет подано заявление в прокуратуру.

- Надеюсь, правоохранительные органы без лишних проволочек дадут оценку этому факту, - написал в своем Facebook глава регионального отделения Союза журналистов Игорь Лобанов.

Гаражная площадка, где произошло ЧП, ранее уже попадало под внимание правоохранителей. С апреля по август 2019 года подрядчик Управления капитального строительства Пермского края планомерно производил демонтаж боксов, принадлежавших гражданам по праву собственности. Но незаконность сноса была признана только в середине октября. К тому моменту было демонтировано более 50 гаражей. В итоге работы прекратили, однако огородили территорию и выставили охрану. Именно в связи с этим делом съемочная группа телеканала работала на месте происшествия.