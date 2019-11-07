В крае подвели итоги сельскохозяйственного года. Для аграриев региона он оказался одним из самых тяжелых. Все сельскохозяйственные предприятия Прикамья понесли колоссальные убытки.

По мнению председателя Агросоюза Пермского края, генерального директора ООО "Агрофирма "Труд" Владимира Юшкова, убытки оказались не только финансовыми и физическими, но и моральными. Ведь очень трудно примириться с тем, что почти половина урожая остается в поле.

- Если говорить об итогах работы агрофирмы "Труд", то мы недополучили с полей более четырех тысяч тонн зерна, - говорит Владимир Юшков. - Следовательно, будем вынуждены закупать зерно и корма за пределами региона. Знаю, что в других хозяйствах ситуация намного хуже, чем у нас. В нынешнем году мы провели модернизацию зерносушильного комплекса, установили новое оборудование, которое позволило увеличить производительность сушки и подработки зерна. На этапе реализации данного инвестпроекта нам помогло региональное правительство и лично министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, за что мы ему признательны и благодарны.

Как подчеркнул Владимир Юшков, для селян очень важно, что губернатор края выделил 80 миллионов рублей из регионального бюджета на покрытие убытков, понесенных сельхозпроизводителями. Это большая помощь.

Однако у селян есть много вопросов по поводу страхования посевов.

- Наше хозяйство ежегодно страхует посевы сельскохозяйственных культур на случай неблагоприятных погодных условий, - говорит Юшков. - Однако, несмотря на официальное признание в Пермском крае чрезвычайной ситуации, страховые компании до сих пор не выплатили нам никаких денег. Но самое главное, хочу пожелать коллегам, чтобы власть всегда умела вовремя подставить крестьянам плечо. Я убежден: сельское хозяйство - это локомотив экономики. И если инвестировать в отрасль, то вложения обязательно окупятся, поскольку одно рабочее место в сельской местности создает 6-7 смежных специальностей в городах.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



Поздравляю работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Желаю всем жителям села крепкого здоровья и благополучия. Надеюсь, что добросовестный труд работников сельского хозяйства будет оценен по достоинству.

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