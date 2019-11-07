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07.11.2019 12:53
Проект: В регионах

Подставить плечо

В крае подвели итоги сельскохозяйственного года
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 250(8008)
В крае подвели итоги сельскохозяйственного года. Для аграриев региона он оказался одним из самых тяжелых. Все сельскохозяйственные предприятия Прикамья понесли колоссальные убытки.
Владимир Юшков: Одно рабочее место в сельской местности создает 6-7 смежных специальностей. Фото: Агрофирма "Труд" Владимир Юшков: Одно рабочее место в сельской местности создает 6-7 смежных специальностей. Фото: Агрофирма "Труд"
Владимир Юшков: Одно рабочее место в сельской местности создает 6-7 смежных специальностей. Фото: Агрофирма "Труд"

По мнению председателя Агросоюза Пермского края, генерального директора ООО "Агрофирма "Труд" Владимира Юшкова, убытки оказались не только финансовыми и физическими, но и моральными. Ведь очень трудно примириться с тем, что почти половина урожая остается в поле.

- Если говорить об итогах работы агрофирмы "Труд", то мы недополучили с полей более четырех тысяч тонн зерна, - говорит Владимир Юшков. - Следовательно, будем вынуждены закупать зерно и корма за пределами региона. Знаю, что в других хозяйствах ситуация намного хуже, чем у нас. В нынешнем году мы провели модернизацию зерносушильного комплекса, установили новое оборудование, которое позволило увеличить производительность сушки и подработки зерна. На этапе реализации данного инвестпроекта нам помогло региональное правительство и лично министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, за что мы ему признательны и благодарны.

Как подчеркнул Владимир Юшков, для селян очень важно, что губернатор края выделил 80 миллионов рублей из регионального бюджета на покрытие убытков, понесенных сельхозпроизводителями. Это большая помощь.

Однако у селян есть много вопросов по поводу страхования посевов.

- Наше хозяйство ежегодно страхует посевы сельскохозяйственных культур на случай неблагоприятных погодных условий, - говорит Юшков. - Однако, несмотря на официальное признание в Пермском крае чрезвычайной ситуации, страховые компании до сих пор не выплатили нам никаких денег. Но самое главное, хочу пожелать коллегам, чтобы власть всегда умела вовремя подставить крестьянам плечо. Я убежден: сельское хозяйство - это локомотив экономики. И если инвестировать в отрасль, то вложения обязательно окупятся, поскольку одно рабочее место в сельской местности создает 6-7 смежных специальностей в городах.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Желаю всем жителям села крепкого здоровья и благополучия. Надеюсь, что добросовестный труд работников сельского хозяйства будет оценен по достоинству.

На правах рекламы

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