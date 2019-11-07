В Прикамье мужчину заподозрили в убийстве сына и беременной жены

В городе Лысьва Пермского края взят под стражу местный житель, которого подозревают в убийстве жены и малолетнего сына, а также поджоге собственного дома.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в ноябре этого года в деревне Кормовище Лысьвенского района Пермского края в ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 24-летней местной жительницы и ее трехлетнего сына с признаками насильственной смерти. При пожаре пострадал и 26-летний муж погибшей, который был госпитализирован в больницу, но в дальнейшем он стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют по статье № 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По версии следствия, подозреваемый нанес своей жене и малолетнему сыну несколько ударов ножом, после чего попытался скрыть следы преступления и поджег дом. При этом мужчина знал, что его жена беременна.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В частности, изучаются мотивы, побудившие подозреваемого совершить тяжкое преступление.