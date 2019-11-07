В России будут готовить врачей-кибернетиков

В Самарском медуниверситете начинают готовить докторов по совершенно новой специальности - врач-кибернетик.

Медоборудование усложняется с каждым днем. Электронными записью к врачу и больничным, а также сеансами телемедицины уже никого не удивишь. Кому как не врачам виднее, какой аппаратуры и технологий им не хватает, чтобы быстрее поставить пациентов на ноги. "РГ" не раз писала о разработках ученых и студентов из института инновационного развития СамГМУ. Например, о тренажере для нейрореабилитации после инсульта. Это когда на пациента уже через 48 часов после инсульта надевают виртуальные очки. И, как говорит один из разработчиков тренажера Александр Шиманов, во время сеанса лежачий больной чувствует себя ходячим. Разработка уже применяется для реабилитации пациентов в областной больнице, рассказал директор института Сергей Чаплыгин. Похожие очки самарские медики разработали и для ребятишек с ДЦП: благодаря им дети могут даже "бегать в догонялки".

Со следующего же года в медуниверситете впервые в России начнут готовить профессионалов по совершенно новой специальности - врач-кибернетик. Такие доктора будут работать на стыке информатики, физики, биологии и медицины. Важно, что они станут не только лучшими диагностами, поскольку будут знать технику лучше коллег, но и смогут сами создавать медоборудование и обслуживать его. Доктора нового поколения будут способны придумывать инновационные "рецепты-технологии" прежде всего для профилактики и ранней диагностики. Другими словами, это будут ученые, которые помогут человеку не только вылечиться, но и не заболеть.