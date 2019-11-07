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07.11.2019 22:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Ил"-2: со дна - в небо

Над Самарой пролетел восстановленный штурмовик времен войны
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
В Самаре в девятый раз на площади Куйбышева, самой большой в Европе, прошел Парад Памяти, посвященный военному параду, состоявшемуся 7 ноября 1941 года в "Запасной столице" городе Куйбышеве.

В этом году парад был посвящен солдатской славе. Изюминкой стал пролет легендарного штурмовика Ил-2, который немцы называли "черная смерть". Самолет еще четыре года назад лежал на дне озера Кривое у поселка Сафоново-1 Мурманской области. В 1943-м во время штурма немецкого аэродрома в самолет попал зенитный снаряд. Когда поврежденный в бою двигатель заглох, летчик посадил его на брюхо прямо на лед озера, не долетев до своих всего лишь три километра.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Машиной управлял летчик Валентин Скопинцев. Он выбрался из кабины и вытащил раненого товарища - краснофлотца Владимира Гумённого. Вскоре лед не выдержал, и самолет затонул. Скопинцев прошел всю войну, получил четыре ордена. Найти затонувший самолет он попросил своих детей: Олега и Евгению, а те обратились к представителям фонда "Крылатая память Победы". Поиск и подъем штурмовика провели совместными усилиями родственников командира экипажа, поисково-исследовательской группы "ИКАР", Федерации авиареставраторов, фонда "Крылатая память Победы" и представителей Северного флота. Потом фонд при поддержке нескольких корпораций и энтузиастов отреставрировал боевой Ил-2 и поставил на крыло. Восстановить машину получилось, поскольку значительных повреждений не было. Штурмовик сел на лед мягко, а все эти годы находился на илистом дне.

Кстати, этот легендарный штурмовик был собран 77 лет назад именно в Куйбышеве, на местном авиационном заводе.

Тем временем

Участники парада 1941 года посетили марш в Москве

Зрителями торжественного марша в честь парада 1941 года в Москве стали четверо фронтовиков, уже проходивших этим маршрутом 78 лет назад. Старейший из участников памятного парада - 97-летний Евгений Ануфриев - тоже был на трибунах в числе почетных гостей. Он в числе тысяч красноармейцев осенью 1941-го готовился к самому худшему - к уличным боям. Ему даже определили сектор - Пушкинская площадь. И она сама, и ее окрестности стояли темными - таково требование светомаскировки. На крышах домов напротив памятника поэту стояли мешки с песком: под их прикрытием снайперы должны были вести прицельный огонь. "Это даже психологически тяжело было воспринимать, - вспоминает фронтовик. - Пять месяцев назад ты здесь гулял, ходил в кино, встречался с девушкой, которую очень любил. И в голову не могло прийти, что тебе здесь придется готовиться к бою". И вот вечером 6 ноября парням неожиданно сообщают: завтра - парад. Они не знали и не могли тогда знать, что это решение озвучил лично Иосиф Сталин на предпраздничном заседании Моссовета в глубоком метро "Маяковская".

Парад 41-го начался в 8.00. Новости о нем разлетелись по радио по всему миру. Европа была одновременно шокирована и воодушевлена: раз в Москве парад, значит, она не сдается, значит силы для победы есть. В тот день стояла низкая облачность, площадь была усыпана свежим снегом. Евгений Ануфриев шел тогда по брусчатке бок о бок с теми, кто уходил на фронт прямо с парада. Его самого бросили на передовую через 10 дней...

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Парад 7 ноября 1941-го: Как это было

О своих боях в форме диверсионно-разведывательного подразделения Евгений Александрович наверняка еще раз вспомнил во время марша. Вот они - бойцы во всем белом, с оружием и лыжами за спиной. Следом - кавалеристы президентского полка ФСО в сопровождении тачанки. Знаменная группа 154 отдельного комендантского Преображенского полка. пронесла у стен Кремля копию Знамени Победы, флаги России и Москвы. Курсанты маршировали со штандартами всех фронтов Великой Отечественной войны. Вооружение тоже соответствовало времени - винтовки Мосина, ручные пулеметы Дегтярева, убойные ППШ. Зрители также увидели знамена советских частей, дошедших до Берлина в 1945-м. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны: это танки "Т-34" и другие самоходные машины, многие из которых были найдены в болотах Польши и на границе с Финляндией. На корпусах - следы от пуль, в остальном же техника отреставрирована и на ходу. На своих боевых подруг приходили посмотреть ветераны: кому-то доводилось по три раза за войну гореть в "тридцатьчетверке" и оставаться живым! "Мы в неоплатном долгу перед всеми фронтовиками, - сказал в своем обращении к участникам парада мэр Сергей Собянин. - Вы подарили нам бесценный опыт, он учит верить в правое дело и сражаться до победы, как бы ни было тяжело. Наш долг - продолжать дело победителей, созидать и строить великую страну".

Подготовил Сергей Бабкин

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