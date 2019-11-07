В Саранске открыли памятник "Защитникам правопорядка"

Новый монумент появился в столице Мордовии в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. В сквере на улице Пролетарской был торжественно открыт памятник "Защитникам правопорядка".

Скульптурная композиция из бронзы - девочка, протягивающая цветы полицейскому - создана на благотворительные средства. Идею воплотил в жизнь народный художник Мордовии Николай Филатов. Образ полицейского - собирательный, а прототипом девочки стала саранская школьница Даша Рузанкина.

На церемонии открытия памятника вспомнили о скорбной дате - ровно 13 лет назад, в ноябре 2006 года, в ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике попала в засаду группа мордовского ОМОНа. Семеро омоновцев погибли.

- Композиция посвящена всем сотрудникам правопорядка, которые делают одно общее дело: защищают закон, борются с преступностью и не дают этой гидре, которая еще не так давно - в 90-х - высоко поднимала голову, возродиться заново и диктовать нам свои условия. Такого не будет никогда, - заявил глава МВД по РМ Борис Шейнкин.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех сотрудников МВД республики, погибших на боевом посту, и возложили к монументу цветы.