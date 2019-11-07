Цифровые технологии помогут контролировать рынок металлолома в Республике Татарстан. С октября все расчетные операции в регионе проводятся через цифровую платформу "Центр управления закупками". По словам министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, это поможет сделать все расчеты и документооборот между участниками сделок в области металлопереработки прозрачными и тем самым кардинально улучшить деловой климат.

Дубль для скважин

Ставка на инновации и "умные" технологии перевела взаимодействие граждан с чиновниками в виртуальную плоскость, когда в республике внедрили проект "Электронный Татарстан".

Сегодня это один из самых продвинутых в разработке и внедрении информационных систем регионов страны. Курс на цифровизацию всех отраслей экономики обозначен в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. От внедрения таких прорывных технологий, как искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, во многом зависит конкурентоспособность не только отдельных предприятий, но и региона в целом.

Одними из первых это поняли нефтяники республики. По словам гендиректора компании "Татнефть" Наиля Маганова, новые информационные платформы были подведены под все бизнес-блоки - нефтегазодобычу, нефтепереработку, нефтехимию, энергетику и весь нефтяной сервис - еще к 2016 году.

С 2009-го в компании внедряют цифровые двойники месторождений. С помощью таких постоянно действующих 3D-геолого-гидродинамических моделей объектов можно прогнозировать различные варианты нефтеразработки в соответствии с заданными алгоритмами и визуализацией различных параметров продуктивного пласта. Уже сейчас нефтяники более половины "черного золота" добывают с использованием цифровых моделей двойников нефтегазовых месторождений. Кроме того, в компании создана сеть производственной связи и телеметрии.

Цифровая трансформация, которая позволит предприятиям перейти на новую технологическую платформу "Индустрия 4.0", идет и в шинном комплексе компании. Он обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья до выпуска и реализации готовой продукции и послепродажного сервиса. На долю KAMA TYRES приходится 26 процентов всех выпускаемых шин.

Специалисты научно-технического центра "Кама" разрабатывают цифровые двойники автопокрышек, которые представляют собой точную копию физических шин. И это не дань моде. По словам конструкторов, применение 3D-модели шины позволяет прогнозировать ее поведение на дороге. С помощью цифрового двойника проще избежать ошибок при проектировании, снизить расходы на стендовые и дорожные испытания и получить максимально качественные шины, соответствующие ожиданиям потребителя.

Другое перспективное направление - создание "умной" автопокрышки с установленным в борт микрочипом-датчиком. Так называемый транспондер типа RFID позволяет идентифицировать шину, зная, в каком состоянии она находится на каждом этапе - от создания до утилизации.

Умные решения

Прорывные ИТ-решения успешно внедряют и нефтехимики Татарстана. К примеру, компания "Нижнекамскнефтехим" не первый год работает над внедрением системы усовершенствованного управления технологическим процессом, которая позволит увеличить выход наиболее ценных продуктов производства, снизить расход вспомогательных материалов и энергоресурсов, а также прогнозировать показатели качества выпускаемой продукции.

Основу автоматизации составляют более 240 тысяч датчиков, установленных на 386 промышленных площадках комплекса. Это контрольно-измерительные приборы, в режиме нон-стоп контролирующие десятки видов параметров. Данные с них поступают в автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП).

Эта информация позволяет персоналу со своих автоматизированных рабочих мест не только контролировать все параметры производства, но и поддерживать оптимальный режим работы установки, минимизируя расход энергоресурсов и увеличивая выход продукции.

Следующая ступень - единая цифровая информационная система, куда непрерывно поступают сведения обо всем, что происходит на каждом из восьми заводов предприятия. В ней организовано более 20 IT-систем для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции и более 50 IT-систем по управлению трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированные на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия.

Единая цифровая информационная система позволяет наладить мониторинг информации о производственных процессах на видеостене и автоматизированных рабочих местах пользователей, а также о состоянии атмосферы в режиме реального времени. Кроме того, с ее помощью можно наладить смс-оповещение. Например, информировать дежурные службы о появлении электронной заявки на устранение замечаний по оборудованию, а водителей большегрузов - о готовности к погрузке.

Цифровизацией охвачены технологические процессы, экологические мероприятия, электронный документооборот, транспортировка сырья и продукции, а также топ-менеджмент предприятия, управление кадрами, системами контроля и управление доступом.

Но самое интересное, конечно же, - это искусственный интеллект, который начали внедрять в компании "Нижнекамскнефтехим" на базе искусственной нейронной сети, интегрированной в систему управления ресурсами акционерного общества.

Последовательная цифровизация позволяет повысить производительность труда и конкурентоспособность экономики, раскрыть потенциал традиционных отраслей и создать новые

Сейчас нейронная сеть предприятия помогает обрабатывать банковские выписки, разбирает и регистрирует поступающие счета-фактуры. Но в будущем нефтехимики намерены использовать ее для решения и других бизнес-задач. С помощью искусственного интеллекта планируется прогнозировать и оценивать риски, предсказывать тенденции развития ключевых показателей эффективности бизнес-процессов, распознавать фото-, видео- и аудиоконтент для активации сервисов и даже обучать машину вступать в диалог с пользователями информационных систем.

Кроме того, в компании собираются внедрить проработанные IT-решения по умному складу, производственному контролю и машинному зрению, а также по оптимизации календарных сроков проведения ремонта, прогнозирования отказов и многое другое.

Примеры успешной цифровой трансформации есть и в других отраслях экономики республики. К примеру, создание единой информационной среды на Казанском вертолетном заводе позволило сократить срок постановки в производства новой техники и приблизить стоимость индивидуальных заказов к цене серийных.

Это хорошо видно на примере передового продукта предприятия - модернизированного варианта вертолета "Ансат" с гидромеханической системой управления. Всего за три года предприятие получило семь сертификатов одобрения изменения конструкции. Как результат, интерес к "Ансату" вырос не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Компания "КАМАЗ" запустила проект беспилотного автомобиля, который, используя для движения данные цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения, сам распознает объекты и выстраивает маршрут. Цифровые подходы применялись и при разработке машин пятого поколения, что позволило сократить время проведения испытаний и подготовки производства.

А на заводе "ПОЗиС", где при поддержке стратегического партнера "Ростех" открылся обновленный производственный комплекс, внедрение цифровых технологий позволило увеличить производительность труда на 20 процентов.

Охота за кадрами

Тем не менее, по оценкам экспертов, лишь треть предприятий Татарстана наметила ориентиры цифрового перехода. И это несмотря на то, что спрос на аналоговые продукты падает с каждым днем.

- Если в ближайшее время предприятия не запустят цифровой переход, то окажутся на периферии не только новых, но и традиционных рынков, - отметил на прошедшем в Набережных Челнах семинаре, посвященном цифровизации производства, президент Татарстана Рустам Минниханов. - Все это приведет к отставанию промышленного комплекса и появлению ряда новых рисков для экономики. В их числе недобор положительных экономических эффектов от цифровизации, закрепление и углубление сырьевой специализации, возникновение цифровой безработицы при одновременной нехватке кадров для цифровой трансформации промышленности.

По его словам, последовательная цифровизация позволяет повысить производительность труда и конкурентоспособность экономики, раскрыть потенциал традиционных отраслей и создать новые сегменты. Поэтому предприятиям следует более активно внедрять digital-технологии и использовать сети 5G, которые, кстати, уже тестируются в Иннополисе.

Кроме того, требуется срочно переосмыслить систему образования и трудоустройства. В частности, необходимо запустить новые учебные программы по направлению "Цифровая экономика" на базе ведущих вузов Татарстана. А еще установить прочную связь между образованием и индустрией, которая выражается, в том числе, и в грантовой поддержке студентов востребованных специальностей со стороны работодателей.

Результатом предпринятых мер, считает президент Татарстана, должно стать повышение спроса на инновации, включая активное внедрение робототехники, искусственного интеллекта и интернета вещей.