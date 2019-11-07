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07.11.2019 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе при пожаре в девятиэтажке пострадали 11 человек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Днем 7 ноября в Уфе при пожаре в многоквартирном доме пострадали 11  человек, включая шестерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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По данным ведомства, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Дмитриева поступило около 11 часов утра по московскому времени. Сильное задымление наблюдалось на шестом этаже девятиэтажного панельного дома. Тушили пожар из четырех ручных пожарных стволов. На локализацию ушло более получаса. Еще через десять минут открытое горение ликвидировали .

Из дома эвакуировали 24 человека, в том числе 10 детей. Погибших нет.

Причины происшествия пока не установлены.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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