Ведущий актер казанского ТЮЗа умер после спектакля

Ведущий актер Казанского ТЮЗа, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Александр Купцов скончался накануне после спектакля. Информация об этом появилось на странице театра в социальной сети "ВКонтакте".

Актеру было 64 года. "Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить..." - говорится в сообщении театра.

В тот вечер в ТЮЗе показывали спектакль "Маленький принц" по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Александр Купцов играл в нем роль Короля. По словам коллег, после финальной сцены актер ушел в гримерку. Он должен был выйти на сцену на поклон вместе с другими актерами уже после занавеса. Но зрители его не дождались.

О причине смерти актера пока неизвестно. Также позже должна появиться информация о гражданской панихиде и похоронах.

Александр Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. В 1979-м окончил Казанское театральное училище. После этого пришел в Казанский государственный театр юного зрителя. Актер играл не только на театральной сцене, но и снимался в кино.