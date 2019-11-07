Лечебно-оздоровительный туризм, по мнению экспертов, - один из самых быстрорастущих сегментов экономики. У сибирских регионов есть природный и инфраструктурный потенциал для его развития. Но в стране нет ни регламентирующих законов, ни даже определения этого сектора туристической отрасли. В таких условия регионы сами пытаются накопить опыт продвижения рекреационных проектов, экспорта медуслуг и привлечения туристов в клиники, санатории и на курорты.

Проблему отсутствия правового поля для ведения лечебно-оздоровительной туристической деятельности эксперты подняли на V Сибирском международном форуме по оздоровительному и медицинскому туризму, который прошел в конце октября в Алтайском крае.

- В мире этот сектор туризма растет высокими темпами: если в 2004 году доходы от медицинских туристических услуг оценивались в сорок миллиардов долларов, то в 2017-м - уже в более шестисот миллиардов, - пояснила профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления Лариса Нюренбергер. - В России статистики объемов этого рынка нет, как нет и понимания, кто такой медицинский турист, какие потоки иностранных туристов приезжают в страну за медицинскими и оздоровительными услугами. Сегодня у нас есть только закон об основах туристкой деятельности. Ни в каком законодательном акте понятие "медицинский, или оздоровительный туризм" не прописано.

По мнению эксперта, большинство регионов СФО обладают природными ресурсами и инфраструктурой для развития лечебно-оздоровительного сегмента туррынка. "Но пока ни в одном из них нет отлаженной системы взаимодействия между государственными структурами и бизнесом в этой сфере. В Алтайском крае в последние годы пытаются ее выстроить. Если удастся, то этот опыт потом смогут использовать и другие регионы", - отметила Лариса Нюренбергер.

Сейчас в крае разрабатывают новую программу развития туризма до 2025 года с отдельной подпрограммой для санаторно-курортной отрасли. В ней предусмотрены меры для благоустройства курортных территорий и сохранения природных лечебных ресурсов. В частности, субсидирование части затрат на реконструкцию инженерной инфраструктуры санаторных учреждений, предоставление грантов на проведение научных исследований лечебных ресурсов региона и разработку методик их применения.

А также - информационная поддержка продвижения санаторно-курортных возможностей Алтайского края и компенсация части затрат на участие в выставках.

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, доходы от медицинского и оздоровительного туризма в регионе составляют 5,9 миллиарда рублей в год. Около двух миллиардов поступает в виде налогов в бюджеты разных уровней. "Можно говорить, что лечебно-оздоровительный туризм в Алтайском крае не только выполняет профилактическую функцию, связанную со здоровьем населения, но и является растущим сектором экономики и стабильным источником пополнения бюджета", - подчеркнул начальник

управления Евгений Дешевых.

- Сегодня среднегодовая загрузка санаторно-курортных комплексов в крае - около семидесяти процентов, - отметил он. - Так что потенциал для дальнейшего роста есть. Восемьдесят процентов организаций, предоставляющих санаторно-курортные услуги, - это частный бизнес, в том числе малый и средний, который нуждается в государственной поддержке. Именно с помощью господдержки можно решить несколько важных для отрасли задач. В частности, обеспечить доступность алтайских здравниц всем категориям населения, продвигать их услуги за пределами региона.

В качестве примера активного государственно-частного партнерства в этой сфере Евгений Дешевых привел проект строительства нового курорта "Белокуриха-Горная" (прежнее название - "Белокуриха-2"), который, по его мнению, поможет более эффективно развиваться всему федеральному курорту Белокуриха.

Сегодня мировыми лидерами в развитии медицинского туризма являются Индия, Китай, Корея, Индонезия, потому что услуги там дешевле, чем в европейских странах. Это обеспечивает им высокий туристский поток. По мнению исполнительного директора Национального совета медицинского туризма Натальи Юдиной, Россия с ее невысокими ценами на медицинские и оздоровительные услуги могла бы стать альтернативой. Но для этого требуется выстроить тесное взаимодействие медицинских учреждений и оздоровительных комплексов с туроператорами.

- Нужны налаженная инфраструктура, навигация, информационная открытость учреж-дений, привлекательные условия для партнеров-туроператоров, - пояснила она. - В медучреждениях должны быть отдельные специалисты, которые занимаются экспортом услуг и привлечением туристов, обязательно со знанием иностранного языка. В последнее время около пятисот медицинских организаций из семидесяти одного региона России участвуют в развитии экспорта туризма. Алтайский край - один из немногих, где тесно взаимодействуют туризм и здравоохранение. Здесь даже в гостиницах можно найти информацию о клиниках, предлагающих экспорт медицинских услуг.

Самые популярные услуги медтуризма - это ЭКО, пластическая хирургия и стоматология. По словам врача перинатального центра "ДАР" Дарьи Кобзевой, за три года работы здесь приняли свыше 400 родов у иностранных пациенток. Кроме того, в регион на диагностику и лечение зубов, пластические операции едут жители Казахстана, а также бывшие соотечественники из Германии, Канады и США.

- Важную роль в привлечении таких туристов играет сопутствующая инфраструктура для отдыха, - уверен директор Алтайского НИИ курортной медицины и лечебно-оздоровительного туризма Сергей Кудрявский. - Ведь турист должен не просто получать какие-то процедуры, но и полноценно отдыхать. При этом с развитием такой инфраструктуры, например, в Белокурихе, у нас становится все больше гостей, приезжающих уже не лечиться, а просто оздоровиться - подышать чистым воздухом, походить по горным тропам, покататься на горных лыжах.

Справка РГ

В Алтайском крае действует 41 санаторно-курортное учреждение, в которых ежегодно оздоравливаются более 150 тысяч человек. По количеству отдыхающих в санаториях регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе и пятое в России.