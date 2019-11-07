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07.11.2019 11:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Музыка зазвучит над Ангарой

Текст: Екатерина Вострикова
Идея строительства в Иркутске концертного зала обретает конкретные черты. Накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко инародный артист РФ Денис Мацуев обсудили концепцию проекта с архитектурными бюро, которых заинтересовала идея концертного зала на берегу Ангары, и всемирно известным специалистом по акустике Ясухисой Тойотой.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во встрече также принимали участие министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич, руководитель ОГКУ "Управление капитального строительства Иркутской области" Евгений Харитонов, директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.

- Очень трудно было разместить это зал, найти достойное для него место, чтобы оно было и удобным, и красивым. Но в начале года такой участок был найден - на берегу Иркутского водохранилища. И хотелось бы, чтобы с оформлением участка, параллельно велась и работа над техническим заданием для проектировщиков, - пояснил Сергей Левченко. - Мы заложили на эти цели 20 миллионов рублей в этом году, и 50 миллионов на следующий год.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
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Как пояснила, Ольга Стасюлевич, новый концертный зал, пожалуй, правильнее его назвать концертным комплексом, на самом деле предполагает два зала - на 900-1000 мест, где установят орган, и на 200-300 мест. Кроме того там должны быть необходимые для музыкальных коллективов помещения. Строительство будет вестись за счет бюджетных средств - областных и федеральных. Один из самых тонких моментов - выбор архитектурного бюро, которое будет готовить концепцию проекта и саму проектную документацию. Необходимо, чтобы организация имела и должную квалификацию и опыт создания залов такого уровня. Но из кого и как выбирать единственного исполнителя?

- Мы разослали предложения ведущим архитектурным бюро. Пока откликнулись два соискателя: это ASSMANNBERATEN + PLANEN (немецкая проектная организация, которая с 1990-х годов работает в России - авт.), проектировавшая концертный зал в Гамбурге, итворческое производственное объединение "РЕЗЕРВ", на счету которого, среди прочего, проект концертного зала "Зарядье" в Москве, - уточнила глава областного Минкультуры.

Напомним, в 2014 году был подготовлен предыдущий вариант концепции зала. Однако компания-автор не имела опыта проектирования таких объектов, да и документ был рассчитан на другой земельный участок, а кроме того, у правительства области как заказчика появились дополнительные пожелания к ее наполнению.

- Мы ожидаем, что они сформируют не только архитектурную концепцию: облик самого здания, его наполнения, предварительные планировки и зонирование, но и концепцию зоны благоустройства вокруг зала. Концепция должна быть согласована с главными архитекторами Иркутска и Иркутской области, а также с ЯсухисойТойотой и Денисом Мацуевым, - сообщила Лариса Кибирева, главный инженер ОГКУ УКС Иркутской области. - Мы также хотели бы видеть в составе предпроектной документации пояснительную записку с полным описанием технологических процессов, чтобы у проектировщиков было четкое понимание того, каким образом будет обеспечена концертная и репетиционная деятельность.

Евгений Харитонов добавил, что поскольку опыта создания таких объектов в Иркутской области нет, то заказчик рассчитывает во многом на опыт тех архитекторов, которые будут вести предпроектные работы. В частности, в концепцию включили подготовку технического задания на проектирование, чтобы служба заказчика смогла учесть все требования такого рода концертным залам в своей заявке к тем организациям, которые будут заниматься непосредственно проектированием. Безусловно, новый концертный зал должен гармонировать с ландшафтом и с теми объектами, которые регион также планирует строить на берегу Чертугеевского залива: новой детской клинической больницей, новым спортивным центром и киностудией.

По мнению Ясухисы Тойоты, проект вступает в важную стадию: выбор проектной организации - непростая задача, необходимо учесть много факторов.

- Но помимо архитекторов должна работать большая команда - это и сами клиенты, и консультанты, советники.Я не готов указывать, кто именно должен участвовать в проекте, какие люди, какие компании. Но я готов быть консультантом и помощником в выборе подрядчиков, - заметил всемирно известных специалист по акустике. Денис Мацуев подчеркнул, что Тойота - легендарное имя для мировой музыки. -Каждый его зал уникален, музыку в них слышно с каждого места. Он участвовал в проектировании акустики новой парижской филармонии, нового Мариинского театра, зала "Зарядье". И сегодня мы начинаем проект, который станет визитной карточкой Иркутской области, - подчеркнул он.

 

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