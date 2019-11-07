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07.11.2019 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корпорация развития Енисейской Сибири подготовит дорожную карту трансграничного коридора в Китай

Состоялось межрегиональное совещание по проекту создания трансграничного автомобильного коридора из регионов Енисейской Сибири в Монголию и Китай. По видеоконференцсвязи в обсуждении приняли участие представители Корпорации развития Енисейской Сибири, первый заместитель председателя правительства Республики Тыва Александр Брокерт, представители профильных министерств, руководители государственных дорожных учреждений Красноярского края и Республики Хакасия, Республики Тыва.

В настоящее время правительством Тувы прорабатывается вопрос изменения в 2020 году статуса контрольно-пропускного пункта "Хандагайты",с двустороннего, до многостороннего, при котором граница будет доступна для автотранспортных перевозок и пересечения гражданами всех государств.Сегодня основным маршрутом связи Тувы с другими регионами является федеральная трасса Р-257 (Красноярск-Абакан-Кызыл-Чадан-Хандагайты). Альтернативный маршрут (Красноярск-Абакан-Абаза-Ак-Доворак-Чадан-Хандагайты) проходит через западные районы Тувы и Хакасии и является более перспективным с точки зрения развития трансграничной торговли. Данная дорога находится во управлении регионов и требует капитального ремонта.

Проекты "Енисейской Сибири" стали темой германо-российского конгресса

При этом развитие данного направления открывает перспективу для выхода на соседние регионы - Кемеровскую иНовосибирскую области. Участники совещания договорились об активизации совместной работы по данному проекту. Уже до конца этого года правительства Республики Хакасия и Тыва планируют направить в министерство транспорта России заявки о передачи своих частей дороги Абаза-Ак-Доворак-Чадан в федеральное управление. Это позволит направить достаточные средства для реконструкции данного направления и активизировать трансграничную торговлю.

По итогам обсуждения генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко отметил, что модернизация данной дороги позволит сформировать предпосылки для активного торгового и рекреационного развития регионов Енисейской Сибири.  "Альтернативный маршрут имеет большие перспективы для формирования товарного пути между Россией и Китаем, создание логистических центров. Сейчас мы совместно с коллегами из трех регионов разрабатываем дорожную карту реализации проекта, которая позволит обосновать целесообразность передачи дороги в федеральную собственность и дальнейшее развитие данного участка", - заявил Сергей Ладыженко.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Тыва СФО Хакасия Енисейская Сибирь
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