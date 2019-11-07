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07.11.2019 10:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Никакой химии

Красноярские аграрии решили выйти на мировой рынок "зеленых" продуктов
Текст: Дмитрий Мальков
Российская газета - Экономика Сибири № 251(8009)
Правительство Красноярского края намерено развивать новое для регионального АПК направление: предусматривается господдержка производителей продукции органического земледелия. Планируется, что основными рынками сбыта станут страны ЕС, готовые платить хорошие деньги за то, что выращено по старинке.

По мнению главы краевого минсельхоза Леонида Шорохова, меры поддержки, пакет которых представлен в проекте регионального бюджета на 2020 год, уникальны для России:

- Предполагаем, в частности, субсидировать сельхозпроизводителям затраты на получение сертификатов с возвращением до 90 процентов стоимости, на три года - почти в два раза - увеличить погектарную компенсацию. Кроме того, мы готовы оказать дополнительную помощь - по линии действующих федеральных программ, - сообщил министр.

Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости
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Как пояснили в ведомстве, попасть на этот перспективный рынок без участия государства непросто. Например, чтобы получить сертификат, подтверждающий органический характер продукта, предприятие обязано выполнить достаточно большой перечень требований, в том числе - пригласить на место еврокомиссара. Ему предстоит изучить не только нынешнее состояние дел, но и досконально выяснить, как велось хозяйство в течение пяти лет: что здесь выращивалось, использовались ли удобрения и средства химзащиты. Все это стоит серьезных денег.

Тем не менее фермерам органические продукты очень интересны: цена на них в полтора-два раза выше, чем на аналогичные сельхозтовары.

Около десяти красноярских предприятий уже представили планы по освоению нового рынка. Преимущественно небольшие, мелкотоварные, как правило, из-за недостатка средств интенсивным ведением товарного хозяйства они давно не занимаются. Конкурировать в традиционном секторе с крупными агрохолдингами не в состоянии. При этом способны, используя естественное плодородие почвы, выращивать неплохие урожаи. И главное: переход на "органику" для них зачастую - единственный способ обеспечить свою рентабельность.

Согласно исследованиям российского Национального органического союза (НОС), объем мирового рынка "зеленых" продуктов приблизился к 100 миллиардам долларов. В ближайшие пять лет прогнозируется его удвоение - с ежегодным приростом на 10-12 процентов.

Доля же России пока минимальна. Из 1,1 миллиона гектаров пахоты под "органику" в стране сертифицировано всего 30 тысяч. Для сравнения: в Финляндии под экопродукты отведено 14 миллионов гектаров. А ведь у нас, замечает глава НОС Олег Мироненко, огромные площади брошенных пахотных земель - 34 миллиона гектаров. Значительная их часть сосредоточена в Сибири.

Эксперты считают, что если краевым властям удастся снять существующие ограничения - трудности при сертификации, позиционировании, продвижении и сбыте продукции, слабую инфраструктуру, отсутствие квалифицированных кадров, - потенциал красноярцев может обеспечить крупнейшему региону СФО лидерство на рынке "органики".

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Акцент в развитии органического земледелия в регионе сделают на овсе, ячмене и пшенице. Именно в них, прежде всего, заинтересованы европейские страны. Ожидается, что первые поставки "зеленых" продуктов из Красноярского края начнутся уже в 2020-м.

Экономика АПК Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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