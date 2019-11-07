По мнению главы краевого минсельхоза Леонида Шорохова, меры поддержки, пакет которых представлен в проекте регионального бюджета на 2020 год, уникальны для России:
- Предполагаем, в частности, субсидировать сельхозпроизводителям затраты на получение сертификатов с возвращением до 90 процентов стоимости, на три года - почти в два раза - увеличить погектарную компенсацию. Кроме того, мы готовы оказать дополнительную помощь - по линии действующих федеральных программ, - сообщил министр.
Как пояснили в ведомстве, попасть на этот перспективный рынок без участия государства непросто. Например, чтобы получить сертификат, подтверждающий органический характер продукта, предприятие обязано выполнить достаточно большой перечень требований, в том числе - пригласить на место еврокомиссара. Ему предстоит изучить не только нынешнее состояние дел, но и досконально выяснить, как велось хозяйство в течение пяти лет: что здесь выращивалось, использовались ли удобрения и средства химзащиты. Все это стоит серьезных денег.
Тем не менее фермерам органические продукты очень интересны: цена на них в полтора-два раза выше, чем на аналогичные сельхозтовары.
Около десяти красноярских предприятий уже представили планы по освоению нового рынка. Преимущественно небольшие, мелкотоварные, как правило, из-за недостатка средств интенсивным ведением товарного хозяйства они давно не занимаются. Конкурировать в традиционном секторе с крупными агрохолдингами не в состоянии. При этом способны, используя естественное плодородие почвы, выращивать неплохие урожаи. И главное: переход на "органику" для них зачастую - единственный способ обеспечить свою рентабельность.
Согласно исследованиям российского Национального органического союза (НОС), объем мирового рынка "зеленых" продуктов приблизился к 100 миллиардам долларов. В ближайшие пять лет прогнозируется его удвоение - с ежегодным приростом на 10-12 процентов.
Доля же России пока минимальна. Из 1,1 миллиона гектаров пахоты под "органику" в стране сертифицировано всего 30 тысяч. Для сравнения: в Финляндии под экопродукты отведено 14 миллионов гектаров. А ведь у нас, замечает глава НОС Олег Мироненко, огромные площади брошенных пахотных земель - 34 миллиона гектаров. Значительная их часть сосредоточена в Сибири.
Эксперты считают, что если краевым властям удастся снять существующие ограничения - трудности при сертификации, позиционировании, продвижении и сбыте продукции, слабую инфраструктуру, отсутствие квалифицированных кадров, - потенциал красноярцев может обеспечить крупнейшему региону СФО лидерство на рынке "органики".
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Акцент в развитии органического земледелия в регионе сделают на овсе, ячмене и пшенице. Именно в них, прежде всего, заинтересованы европейские страны. Ожидается, что первые поставки "зеленых" продуктов из Красноярского края начнутся уже в 2020-м.