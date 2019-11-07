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07.11.2019 07:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курс на восток

Экспортеры кузбасского угля меняют направление
Текст: Александр Пономарев (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 251(8009)
В Кузбассе более чем на треть увеличилось число участников внешнеэкономической деятельности. При этом она все больше ориентирована на Восток.

За девять месяцев 2019 года Кемеровская таможня перечислила в федеральный бюджет 26, 2 миллиарда рублей - почти на два миллиарда больше, чем за весь предыдущий год. Общий оборот в зоне ответственности таможни достиг в стоимостном выражении 3,66 миллиарда долларов - плюс 1,7 процента к аналогичному периоду 2018-го, а физический объем оборота увеличился на 5,6 процента - до 4,3 миллиона тонн. При этом экспортные поставки выросли на 2,8 процента, а импортные - на 74,2. Всплеску внешне-экономической активности в регионе способствовал рост числа участников ВЭД - с 304 до 408. Внешнеторговые операции из Кузбасса проводились со 101 страной мира.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Что экспортируют сибирские регионы в Казахстан

Рост таможенных платежей связывают со значительным объемом импорта оборудования для предприятий, в основном угольных. На Кемеровской таможне стали чаще оформлять продукцию китайского производства - от экскаваторов, карьерных самосвалов, грохотов для обогатительных фабрик до гаджетов. По итогам девяти месяцев 2019 года, как уточнил и. о. первого заместителя начальника таможни Вадим Егоров, 45,6 процента объема импортных поставок в регионе действия таможни обеспечивает Китай. На втором месте - Германия (14,5 процента), далее - США (6,6 процента) и Польша (3,3 процента).

Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности по объему товарооборота в Кузбассе остаются предприятия металлургической, угледобывающей и химической промышленности. Правда, из-за санкций в этом году экспорт черных металлов сократился на десять с лишним процентов. А вот вывоз черного золота продолжает приносить региону значительную долю экспортных доходов. Сегодня уголь из Кемеровской области поставляют более чем в пятьдесят стран мира. Экспорт главного товара из Кузбасса в нынешнем году переориентировался с Восточной и Западной Европы на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Если за девять месяцев 2018-го большая часть угля уходила на Украину, в Польшу, Великобританию, а потом уже в Республику Корею, то сейчас на первых местах - Япония и Китай.

К слову, раньше через Украину проходило 1-1,8 мил-лиона тонн угля в месяц. Его перегружали в украинских портах, а также отправляли через пограничные пункты на западе страны. Российский уголь уходил оттуда в Турцию, Румынию, Словакию, Чехию, Венгрию и другие страны Европы, а также в Азию и Африку. Но с июня 2019 года, в рамках введенных правительством РФ мер по ограничению экспорта на Украину и транзита через нее, ситуация изменилась. Поставки угля, кокса и полукокса в этом направлении теперь осуществляются по специальным разрешениям минэкономики РФ. И уже в июне большинство крупнейших экспортеров РФ либо остановило, либо сократило отгрузки в бывшую союзную республику.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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