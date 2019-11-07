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07.11.2019 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оставили без копейки

Мошенники обманули тысячу граждан, пытавшихся взять кредит в банках
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Группа аферистов в четырех регионах страны обокрали более тысячи граждан. Действовали они в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники предлагали людям, нуждавшимся в крупных суммах денег, получить разрешение и оформить кредит за некоторое вознаграждение - определенный процент от суммы. Дело было поставлено на широкую ногу, был даже приобретен вполне респектабельный на вид офис.

Между сообщниками были четко распределены роли: одни находили тех, кто нуждался в получении денег, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников колл-центра, четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет и сбор средств за мнимые услуги.

Фото: Сергей Михеев
Как распознать мошеннические сайты и не лишиться денег

На самом деле люди не только отдавали свои деньги за неоказанную помощь, но лишались самого кредита, который присваивали мошенники. Причем формально оказывались должниками банков - кредит-то оформлялся по их документам.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Барнаулу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Алтайскому краю при участии Росгвардии провели одновременно в четырех регионах спецоперацию, в результате которой задержали 16 подозреваемых в мошенничестве.

В ходе 25 обысков изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Четыре фигуранта взяты под стражу, с остальных взята подписка о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ.

Люди не только отдавали свои деньги за неоказанную помощь, но лишались самого кредита, который присваивали мошенники. Причем формально оказывались должниками банков

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах считают эту ситуацию по-своему некоторым ноу-хау преступного мира. До сих пор подобные масштабные мистификации аферисты создавали в основном для обмана пенсионеров. Например, чтобы продать им под видом чудодейственных лекарств бесполезные БАДы или какие-то медицинские услуги от шарлатанов. А затем по второму кругу вытянуть из них деньги за помощь в возвращении зря потраченных средств. Мол, мы вам поможем восстановить справедливость, но для ускорения процесса надо доплатить. И так - по нескольку раз.

Известны истории со лжериелторскими фирмами, тоже хорошо декорированными, но на деле оказывающимися пустышками.

Тут пользуются украденными банками данных социальных служб - обзванивают одиноких пожилых людей и пытаются "отжать" у них жилплощадь под любыми предлогами.

Происшествия Преступления Криминал Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Красноярский край СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область Рынок кредитования
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