Группа аферистов в четырех регионах страны обокрали более тысячи граждан. Действовали они в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях.

Мошенники предлагали людям, нуждавшимся в крупных суммах денег, получить разрешение и оформить кредит за некоторое вознаграждение - определенный процент от суммы. Дело было поставлено на широкую ногу, был даже приобретен вполне респектабельный на вид офис.

Между сообщниками были четко распределены роли: одни находили тех, кто нуждался в получении денег, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников колл-центра, четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет и сбор средств за мнимые услуги.

На самом деле люди не только отдавали свои деньги за неоказанную помощь, но лишались самого кредита, который присваивали мошенники. Причем формально оказывались должниками банков - кредит-то оформлялся по их документам.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Барнаулу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Алтайскому краю при участии Росгвардии провели одновременно в четырех регионах спецоперацию, в результате которой задержали 16 подозреваемых в мошенничестве.

В ходе 25 обысков изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Четыре фигуранта взяты под стражу, с остальных взята подписка о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ.

Люди не только отдавали свои деньги за неоказанную помощь, но лишались самого кредита, который присваивали мошенники. Причем формально оказывались должниками банков

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах считают эту ситуацию по-своему некоторым ноу-хау преступного мира. До сих пор подобные масштабные мистификации аферисты создавали в основном для обмана пенсионеров. Например, чтобы продать им под видом чудодейственных лекарств бесполезные БАДы или какие-то медицинские услуги от шарлатанов. А затем по второму кругу вытянуть из них деньги за помощь в возвращении зря потраченных средств. Мол, мы вам поможем восстановить справедливость, но для ускорения процесса надо доплатить. И так - по нескольку раз.

Известны истории со лжериелторскими фирмами, тоже хорошо декорированными, но на деле оказывающимися пустышками.

Тут пользуются украденными банками данных социальных служб - обзванивают одиноких пожилых людей и пытаются "отжать" у них жилплощадь под любыми предлогами.