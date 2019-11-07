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07.11.2019 08:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За 11-й километр

Текст: Максим Останин (заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области)
Российская газета - Экономика Сибири № 251(8009)
В Новосибирске во второй раз проходит торговый форум. Его программа формируется на основе региональной проблематики и трендов, которые мы отслеживаем на ежегодной Всероссийской неделе ретейла в Москве.

Так, одной из ключевых тем стало продвижение местной продукции в федеральных и региональных торговых сетях. В форуме принимают участие представители 14 крупных сетей, с которыми товаропроизводители могут пообщаться в формате нетворкинга. Это отличная возможность не просто наладить контакт с людьми, которые решают вопросы допуска товаров на полки, но и узнать, как добиться того, чтобы продукция оказалась в сетевых магазинах.

Почему нет порядка в малоформатной торговле Новокузнецка

Среди обсуждаемых тем - особая маркировка, со следующего года обязательная для парфюмерии и товаров легкой промышленности. Или незаконный оборот пивной продукции, когда обычный магазинчик торгует алкоголем круглосуточно под видом предприятия общественного питания. Ряд вопросов связан с нелегальным оборотом лома черных и цветных металлов. На окраинах городов особенно много пунктов приема, и далеко не каждый из них имеет лицензию на осуществление предпринимательской деятельности.

Есть вопросы с развитием франшизного бизнеса - например, на рынке ГСМ или в сфере стритфуда. Особое внимание будет уделено сельской и малоформатной торговле. А отдельная дискуссионная площадка отведена мерам господдержки, которые регион может сегодня предложить бизнесу. И мы надеемся получить четкую обратную связь, понять, где можем скорректировать подходы.

Важность этого диалога показывает пример региональной программы, которую мы условно называем "11-й километр". Это компенсация половины затрат на доставку товаров первой необходимости на расстояние более одиннадцати километров от районных центров Новосибирской области. В этом году по поручению губернатора бюджет программы был увеличен вдвое, а условия поддержки стали более интересными для предпринимателей.

Это результат в том числе и работы на местах наших специалистов: я сам объехал около двадцати районов области, и в каждом мы пообщались с представителями торговли. Если раньше предприятие, которое могло воспользоваться этой формой поддержки, имело возможность получить в год не более 600 тысяч рублей, то сейчас сумма увеличена до 1,5 миллиона - три раза в год по 500 тысяч. Сюда закладывается не только компенсация стоимости ГСМ, но и, например, амортизация автолавок.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Товарооборот на рынке интернет-торговли достиг триллиона рублей в год

В прошлом году было поддержано 88 предприятий, которые обеспечивают доставку товаров в 460 населенных пунктов. В этом году планируем поддержать около 120, а количество населенных пунктов увеличится до 720. И если раньше сто процентов средств получали предприятия потребкооперации, то сегодня пятая часть ее идет сельским индивидуальным предпринимателям. Этим мы стимулируем частный бизнес в сельской местности.

В работе форума принимают участие зарубежные делегации. Нам важно обсудить с ними экспорт новосибирских товаров. Например, в Китае есть спрос на кондитерские изделия, молочную продукцию, мед. Интерес к форуму проявили в Беларуси, Киргизии, Вьетнаме, Иране, Турции и ряде других стран.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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