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07.11.2019 15:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Археологи установили координаты исчезнувшего Кетского острога

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ТГУ

В Томской области археологи установили месторасположение Кетского острога, исчезнувшего в середине XVIII века. Крепость, основанная в 1596 году, являлась опорной базой для покорения Сибири.

Как сообщает пресс-служба Томского государственного университета, из-за неудачно выбранного места укрепленный пункт три раза перемещали. Археологам установить два места расположения острога.

Фото: wikipedia.org
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- Второе место мы нашли по картам - это территория современного Верхнекетского района, недалеко от устья реки Орловки. Мы проанализировали письменные свидетельства об этом месте, старые карты и лоции Кети. На некоторых из них удалось обнаружить пункт "Старое место Кетского острога", - рассказал сотрудник музея истории, археологии и этнографии Сибири Евгений Барсуков.

С помощью старинных карт и топонимике ученым удалось установить и третье месторасположение острога. Оно находится около села Кетское - это современный Колпашевский район Томской области. Теоретические исследования были подкреплены данными археологической экспедиции. В ходе раскопок ученые нашли нож, топор, кресало, русскую и инородческую керамику. Кроме того, удалось найти часть земляного вала.

Справка "РГ"

С 1596 по 1764 годы Кетский острог являлся центром одноименного самостоятельного уезда. Форпост неоднократно переносился. К началу 1630-х годов острог был отстроен на новом месте в третий раз.

Фото: Mexico's National Institute of Anthropology (INAH)
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Крепость представляла собой прямоугольник длиной 15 саженей (32 метра) и шириной 9,4 саженей (20 метров), со стенами высотой около трех саженей (три метра). По углам располагались две жилые башни.

В 1641 году появилась Троицкая церковь. В остроге находился двор приказчика, приказная изба, "государевы" амбары, жилые строения и почта.

Посланник из Москвы в Китай Николай Милеску Спафарий в середине XVII века посетил острог. Стрельцы и казаки обеспечивали сбор с местного населения ясака - дани пушными зверями. Позднее на месте форпоста выросло село Кетское.

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