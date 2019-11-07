В конце октября этого года в городе Яровом Алтайского края из-за повреждения котельного оборудования встала ТЭЦ. Без тепла осталось 118 многоквартирных, более тысячи частных жилых домов и двадцать социально значимых объектов. Горожанам еще крупно повезло - на улице стояла плюсовая температура удивительно долгого бабьего лета. Да и на станции установлена защита трубопроводов от замерзания в холодное время года.

Эта авария никого в крае не удивила. Ее ждали. Еще в сентябре на заседании регионального правительства, посвященном итогам подготовки муниципалитетов к отопительному сезону, маленький курортный город вызывал наибольшие опасения. В минувшую зиму в Яровом из-за аварийной остановки котлов шесть раз возникали перебои с подачей тепла, и почти восемнадцать тысяч жителей привычно мерзли. При этом прошлый отопительный сезон в городе прошел без паспорта готовности. Тогда Ростехнадзор сделал восемнадцать замечаний, и семнадцать из них в течение сезона были устранены. Но в конце августа 2019-го у Ростехнадзора было уже 125 замечаний.

Вообще-то на яровской станции три рабочих котла. В октябре начали плановый ремонт котла N 10. По словам специалистов, ремонтировать теплоисточник поздней осенью, конечно, не лучший вариант, но и криминала в этом нет, если два других котла в хорошем состоянии. Однако ТЭЦ в Яровом - это другая история: в последние годы в ремонт оборудования если и вкладывали средства, то явно в недостаточных объемах. Станция, построенная (как обычно, в советские времена) с большим запасом прочности, все равно должна была дать сбой. Следом за десятым котлом отключили девятый, которому понадобился уже не плановый, а срочный ремонт. А затем из строя вышел N 7 - порыв экранной трубы. Чтобы отремонтировать такое пов-реждение, котел сначала требуется остудить.

Начались авральные работы. Губернатор Виктор Томенко отозвал министра промышленности и энергетики Александра Климина из командировки в Москву для координации всех задействованных в ликвидации аварии служб. По предварительным оценкам специалистов, повреждение на девятом котле было менее серьезным, чем на седьмом, поэтому было принято решение ремонтировать их параллельно.

Специалисты ТЭЦ сумели отремонтировать один из двух котлов в течение полутора суток. Спустя двое суток после аварии в жилые дома Ярового стало возвращаться тепло. Однако нет гарантий, что будущая зима не принесет городу новых проблем с отоплением - дырка в кафтане залатана, но сам кафтан обветшал.

Между тем главная проблема для коммунальной энергетики Ярового - конфликт между городскими властями и собственниками ТЭЦ. Нынешним летом горадминистрация подавала иск в Арбитражный суд Алтайского края с требованием расторгнуть договор купли-продажи станции с транспортно-производственной компанией "Ресурс", заключенный в декабре 2016 года.

"С первых дней пребывания в качестве собственника станции ООО "ТПК Ресурс" не исполняло договорные обязательства перед муниципальным образованием и арендатором ТЭЦ МУП "ЯТЭК". Ремонт основного и вспомогательного оборудования выполнялся в минимально необходимом объеме, без капвложений, что привело станцию в критическое техническое состояние. В результате в течение последних трех лет на ТЭЦ возросло количество перебоев в подаче тепловой энергии потребителям города. Судебное решение в отношении собственника о понуждении его к исполнению условий договора было вынесено в июле 2017 года, однако до сегодняшнего дня оно не исполнено", - сообщалось на официальном сайте города Ярового.

В свою очередь учредитель ТПК "Ресурс" Константин Вальтер уверен, что ответственность лежит на муниципальном предприятии, неэффективно эксплуатирующем станцию (условие содержания имущества прописано в одном из допсоглашений к договору аренды). Этим летом Вальтер в открытом письме в СМИ утверждал, что из-за неправильной эксплуатации (в частности, уголь приобретали некачественный) и отсутствия в должном объеме финансирования ремонтной программы стационарного оборудования были выведены из строя два котла.

Как бы то ни было, в этой патовой ситуации пострадавшей стороной стали жители Ярового.

Комментарий

Александр Климин, министр промышленности и энергетики Алтайского края:

- Это застарелая проблема, хотя не стоит излишне драматизировать ситуацию. Мэрия Ярового заинтересована в надежном теплоснабжении и минимальном количестве аварий на ТЭЦ. И собственник заинтересован в том же самом, поскольку за свои услуги он получает с населения и других потребителей деньги. Станция была продана муниципалитетом давно, переходила из рук в руки, и это данность, с которой нам сегодня приходится работать. Долгие годы в Яровом не было нормального тарифа - может, это обстоятельство помешало поддерживать ТЭЦ в оптимальном состоянии. Сегодня собственник принимает меры по созданию запасов угля, чтобы спокойно пройти осенне-зимний период, а мэрия Ярового создает свой страховой запас. Мы эту ситуацию держим на контроле. Вместе с Ростехнадзором и другими контрольными органами взаимодействуем с собственником для того, чтобы все необходимые мероприятия в отопительный сезон были выполнены. Капремонт прямо сейчас невозможен, однако мы требуем проведения все текущих ремонтных работ и приведения отопительной системы в нормативное техническое состояние.