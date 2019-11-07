В Новокузнецке, "прославившемся" на всю страну массовой ликвидацией газетных киосков, приостановлена очередная волна их сноса. Но удастся ли в городе изменить ситуацию с нестационарными торговыми объектами (НТО)?

На привокзальной площади южной столицы Кузбасса голодным точно не останешься: кругом ларьки "Вода плюс еда". А вот пищи для ума (пусть в виде сборников кроссвордов) не найти. Благо, остался газетный киоск у автовокзала, хотя какие-то люди с рулеткой уже не раз к нему примеривались.

Периодикой торгует бывшая бухгалтер Надежда Николаевна: после смерти мужа работа спасла ее от одиночества. И зарплата - около семи тысяч рублей - прибавка к пенсии. Тем более что центр занятости предлагает лишь вакансии уборщиц. Так что для города со статусом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) важно каждое рабочее место.

- В Новокузнецк привлекают резидентов, предоставляя им льготы, а НТО - это уже действующие рабочие места. И, помня про нацпроект, предполагающий увеличение числа субъектов малого бизнеса в полтора раза, надо, наконец, определиться с приоритетами. Сделать так, чтобы предпринимателей благодаря малому формату торговли стало больше, - отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко.

...За десять минут киоскер обслужила четверых. Кроме изданий с кроссвордами, спрашивали газеты с объявлениями об аренде жилья и еженедельники с телепрограммой. Купив свежий номер "Российской газеты", отправляюсь в здание автовокзала, где тоже есть газетный киоск. Цены у конкурента примерно те же, но пресса - сопутствующий товар скудного ассортимента. И "РГ" в продаже нет.

Между тем в конце сентября наша газета сообщила, что президент РФ поручил кабинету министров проанализировать меры, которые принимают в регионах для развития сети НТО, торгующих печатными изданиями, а также рассмотреть возможность актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения газетами и журналами, включая увеличение площади торговых точек.

В южной столице, как, пожалуй, нигде в Кузбассе, эти точки без преувеличения болевые. Системные проблемы, актуальные не только для печатников, но и для малоформатной торговли вообще, были определены на встрече Елены Латышенко и начальника областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероники Трихиной с местными муниципальными чиновниками и малым бизнесом. И первым делом прозвучало, что городская схема размещения НТО формируется без участия предпринимателей. Невзирая на постановление коллегии обладминистрации N 530 от 10 ноября 2010 года "Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов..."

- В этом году его дополнил пункт о включении в схему графической части, чтобы не возникало ситуаций, когда предприниматель, разместив объект на земельном участке, получает одни штрафы, - напомнила Елена Латышенко. - В Новокузнецке же требовали убрать из схемы многие точки, мотивируя тем, что они стоят на коммунальных сетях. Однако необходимость ликвидации НТО в том или ином месте не означает, что бизнес должен закрыться. Потому в 530-е постановление и внесены механизмы, позволяющие выделять компенсационные места и предоставлять добросовестным арендаторам участки без торгов и конкурсов. Кстати, эти нормы есть далеко не во всех субъектах РФ. Другой вопрос, как они применяются.

В свою очередь начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Светлана Поздеева заявила: мэрия действует в рамках федеральных законов, мнение малого бизнеса при изменении схемы размещения НТО учитывается, допущенные ошибки исправляются оперативно и никто не запрещает предпринимателям участвовать в процедуре оценки регулирующего воздействия, которая длится 45 дней. К тому же в городе много свободных мест для нестационарной торговли: из шестисот НТО, обозначенных в схеме размещения, договоры заключены только по тремстам, и подавать заявки на аукционы никто не торопится. Даже несмотря на снижение стоимости участия в торгах с восьмидесяти до тридцати процентов предоплаты пятилетнего срока аренды.

- Одна из причин - немотивированные решения исполнительной власти: часто после объявления аукциона, приема заявок и уплаты задатка торги отменяются без объяснений, - утверждает главный консультант областного бизнес-омбудсмена Владимир Горланов. - Это вызывает недовольство и раздражение. И наводит предпринимателей на мысли о коррупционной составляющей.

О неудавшейся попытке участия в торгах рассказала представитель одного из городских ИП: "Включенному в схему павильону по улице Ленина, на который мы подали заявку, присвоили номер, и я получила уведомление. Но тут вдруг звонят и предлагают отказаться от участия в пользу другого ИП. Я не согласилась, и через несколько дней мне вручили уведомление об отмене аукциона, пояснив, что это их внутренние дела". А другому участнику сообщили, что объект якобы расположен на теплосетях. И теперь законопослушный предприниматель, готовый работать и платить налоги, уже год безуспешно ищет места для пяти своих павильонов. В чем причины такой неразберихи и куда исчезла с официального сайта мэрии актуальная схема размещения НТО - в этих и других вопросах предстоит разобраться. Но даже тем, кто выиграл аукцион, успех не гарантирован.

- Раньше места в схеме подразделялись на продуктовые и непродуктовые, а теперь они распределяются абстрактно, и в итоге зачастую приходится менять дислокацию объекта, - утверждает собственник ООО "Мир прессы" предприниматель Наталья Чурсина. - Нанимать автокран (а это минимум пять тысяч рублей) и переносить киоск. У нас торговля, конечно, нестационарная, но не до такой же степени. И еще: почему, когда сообщаешь об ошибке в графической привязке (я за полтора года отправила целую папку таких обращений, но все остались без ответа), тебя вынуждают ходить по судам, нести дополнительные расходы? Я неоднократно просила включить меня в рабочую группу по обсуждению схемы, но сначала мне отказали. Потом, правда, разрешили участвовать, но без права голоса.

Отсутствие диалога и взаимодействия - ключевая проблема в работе малого бизнеса и органов власти в Новокузнецке. Предприниматели перестали понимать, какими принципами и критериями власть руководствуется, принимая решения о корректировке схемы размещения нестационарных объектов, их демонтаже и так далее.

- Согласно обновленному 530-му постановлению, порядок рассмотрения предложений по изменениям схемы должны определить органы местного самоуправления, как и разрабатывать критерии, причем для каждой территории свои. Это необходимо, чтобы бизнес изначально понимал, где и какие объекты могут располагаться. Но пока такие нормы есть лишь в четырех муниципалитетах. Кемерово - на подходе. А Новокузнецка в списке нет, - отметил Владимир Горланов.

Как нет и ответа на вопрос: кто в южной столице Кузбасса отвечает за исполнение критериев обеспеченности НТО со специализацией "Печать"?

- В городе, в нарушение всех законов, такая специализация в схеме размещения НТО отсутствует, - подчеркнул генеральный директор АРПИ "Сибирь" Сергей Гаврилов. - Печатникам, отнесенным к "специализированной непродовольственной продукции", предоставляют формальную возможность подавать заявки на любые места, понимая, что мы не можем претендовать на них со своими финансовыми возможностями.

Владимир Горланов напомнил, что федеральным законодательством определены три вида специализаций, которые должны быть в муниципальных схемах приоритетными: общепит, продовольственная сельхозпродукция и печать. И формировать схемы нужно с учетом нормативов минимальной обеспеченности такими объектами. Причем норматив печатной продукции (который в Новокузнецке не выполняется) сейчас пересматривают в сторону увеличения. Выделить печатную специализацию и пересчитать норматив рекомендовало городу и областное правительство. Светлана Поздеева пообещала вынести этот вопрос на заседание рабочей группы до середины ноября. В конце месяца на очередной встрече с бизнес-омбудсменом проверят исполнение этих поручений. А демонтаж газетных киосков пока "заморожен".

"РГ" продолжает следить за ситуацией.