Полицейские задержали 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере. Они подозреваются в обмане более тысячи граждан при оформлении займов.

Злоумышленники вычисляли желающих взять кредит и обещали им полное содействие "за вознаграждение". Но деле же они присваивали средства за мнимые услуги себе и пропадали. Роли между сообщниками были четко распределены.

Среди задержанных - жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Спецоперации прошли в данных регионах одновременно, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Четверо фигурантов дела заключены под стражей. Остальные находятся под подпиской о невыезде.