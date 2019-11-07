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07.11.2019 08:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские задержали 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере. Они подозреваются в обмане более тысячи граждан при оформлении займов.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Злоумышленники вычисляли желающих взять кредит и обещали им полное содействие "за вознаграждение". Но деле же они присваивали средства за мнимые услуги себе и пропадали. Роли между сообщниками были четко распределены.

Среди задержанных - жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Спецоперации прошли в данных регионах одновременно, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Четверо фигурантов дела заключены под стражей. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

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