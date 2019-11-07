Томич избил врача, сообщившего о смерти отца

Следственный комитет начал проверку по факту избиения врача бригады станции скорой медицинской помощи в городе Северске Томской области.

По предварительным данным, 3 ноября прохожие обнаружили на улице мужчину без сознания и вызвали неотложку. Прибывшие медики констатировали смерть человека и позвонили в полицию.

- Прибывший на место происшествия родственник погибшего стал требовать оказания умершему медицинской помощи, - сообщает СУ СК РФ по региону. - А когда врач сообщил ему о смерти больного, напал на медика и избил.

У врача диагностировали сотрясение головного мозга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.