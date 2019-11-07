10 ноября отмечается Всемирный день науки. Сотрудники Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов – крупнейшего научного учреждения региона - отмечают эту дату целой серией новых разработок, значение которых трудно переоценить. О том, какие перспективы это открывает перед реализуемым на территории Сибири комплексным инвестиционным проектом, одним из участников которого является Тува, – наш разговор с директором ТувИКОПР, кандидатом технических наук Валерием Котельниковым.

Валерий Ильич, какие, по вашему мнению, горизонты открывает такой глобальный проект, как "Енисейская Сибирь", перед экономикой Тувы? И чем сама республика может оказаться полезной в этом начинании своим соседям - Хакасии и Красноярскому краю?

Валерий Котельников: Считаю, любой проект, который интегрирует Туву в более развитые инфраструктурные отношения, принесет республике огромную пользу, ведь от плодотворного сотрудничества с другими сибирскими регионами экономика республики поднимется на более высокий уровень. Со своей стороны, Тува выступает здесь не только потребителем - ей тоже есть, что предложить проекту "Енисейская Сибирь". Так что сотрудничество, несомненно, окажется обоюдовыгодным.

Например?

Валерий Котельников: Возьмем хотя бы туристическую деятельность - наш регион, по праву называемый "жемчужиной Азии", имеет неисчерпаемые запасы для ее развития. Само географическое расположение Тувы таково, что на сравнительно небольшой территории республики представлены практически все климатические зоны, где тундру от пустыни отделяет какая-то сотня километров. Как ученый, скажу, что такая географическая особенность представляет огромный интерес не только для туристов, но и для ученых. Недаром сотрудник нашего ТувИКОПР, доктор биологических наук Анна Доржуевна Самбуу недавно выиграла крупный грант Российского Фонда фундаментальных исследований, в рамках которого будет со своими коллегами из Новосибирска, Москвы и других городов исследовать изменения в почвах, то, как на протяжении времени меняется экосистема региона.

Что еще, кроме туризма, может предложить Тува?

Валерий Котельников: Огромный запас разнообразных минеральных ресурсов. Так, только исследованные геологами и поставленные на учет запасы угля в республике составляют 13 миллиардов тонн. А ресурсных запасов - предполагаемых, но не исследованных до конца и не стоящих на учете - еще больше, их количество оценивается примерно в 22 миллиарда тонн. Цифры, как видите, внушительные. Миллиардами тонн исчисляются и запасы алюминия, но они пока не исследованы детально - здесь геологам предстоит еще много работы. Идет разработка месторождения полиметаллических руд. Так что, думаю, Туве будет что предложить потенциальным инвесторам. И это только ближайшие направления. Нельзя забывать и об инфраструктуре, это в первую очередь железная дорога, надеюсь, ее строительство будет продолжено более быстрыми темпами, потому что магистраль "Кызыл-Курагино" Туве и соседним регионам, входящим в "Енисейскую Сибирь", жизненно необходима. С автомобильными дорогами в Туве сейчас полный порядок, их поддерживают в идеальном состоянии. Недавно аэропорту "Кызыл" присвоили статус международного, что, разумеется, также открывает огромные перспективы для республики. Так что три составляющие - железная и автодороги, а также аэропорт в скором будущем начнут работать в связке с Монголией и, как следствие, с находящимся рядом Китаем. Что даст Туве возможность стать мощным российским плацдармом для сотрудничества с остальными странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подводя итоги уходящего года, скажите: чем порадовал вас 2019-й? Какой вклад на основе ваших исследований смогут внести в инвестпроект "Енисейская Сибирь" ученые ТувИКОПР?

Валерий Котельников: Этот год был успешен прежде всего тем, что появились хорошие результаты, свидетельствующие об укреплении и повышении имиджа ТувИКОПР не только в среде российских коллег, но и за рубежом. Налицо расширение связей, ведь нам присылают приглашения на участие в различных форумах и симпозиумах уже не только из различных европейских стран, но и из США. Недавно в стенах Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов побывал Генеральный консул ФРГ в Сибири и на Дальнем Востоке Петер Бломайер. Общались на темы экологии. По словам консула, Сибирь является крупнейшим поставщиком кислорода на Земле, потому его интересовала точка зрения ученых: не потеряет ли планета из-за мощного роста промышленности в Сибири этот кусочек "зеленых легких". Посетил с визитом ТувИКОПР и Генеральный консул Монголии по Туве и Алтаю. Что касается вклада сотрудников ТувИКОПР, то глубоко убежден: без науки невозможно дальнейшее развитие любой отрасли. Поэтому в крупных инвестиционных проектах связка "ученые-бизнес" незаменима. Так, без участия геологов невозможна разработка природно-сырьевой базы. Для проработки будущих инвестиционных направлений нужны экономисты, технологи, биологи, все они должны работать в комплексе. Нельзя забывать и о вкладе экологов, ведь сегодняшние требования к экологической безопасности очень высоки, поэтому для того, чтобы развивать какое-то производство, нужно вести постоянный и тщательный мониторинг окружающей среды. И здесь приходит на помощь ТувИКОПР. Для примера можно взять Каа-Хемский угольный разрез. Предприятие, работающее с 60-х годов, ежегодно привлекает сотрудников нашей экологической лаборатории для такого мониторинга. золотодобывающими артелями. Из последних разработок хотелось бы рассказать о наших исследованиях в области солнечной энергетики. Началось с того, что наши ученые выявили интересный факт взаимодействия солнечного излучения с полупроводником. Оказалось, что это взаимодействие нелинейно, оно зависит в основном от двух факторов - площади полупроводника и его объема. Мы вычислили эту зависимость, что позволило нам разработать более эффективные солнечные батареи. Получены первые опытные образцы солнечных панелей, имеющие КПД в 32 процента, тогда как во всем мире в промышленном объеме выпускают продукцию, КПД которой составляет всего 17 процентов. Это открытие может применяться везде, где требуется освещение без электричества - начиная с космической техники и заканчивая бытовыми предметами. Например, на основе солнечных батарей ученые ТувИКОПР разрабатывают энергетические системы, которые будут иметь огромное значение в использовании беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день в этом плане БПЛА несовершенны, они требуют периодической подзарядки, а значит, возвращения на землю. Но ведь эти приборы можно использовать гораздо эффективнее. Мы работаем над тем, чтобы беспилотники имели возможность как можно дольше находиться в воздухе, подзаряжаясь напрямую от солнечной энергии. БПЛА сейчас применяются во множестве сфер - от армии до сельского хозяйства, поэтому наша разработка в этом направлении может принести большую пользу обществу.

Получается, что фундаментальные исследования дают неожиданный практический результат?

Валерий Котельников: Да, такое происходит часто. Например, наши разработки технологии изготовления солнечных панелей возникли в результате фундаментальных исследований слабого взаимодействия излучения с веществом. Ведь кто такой ученый? Это человек, который каким-то импульсом, каким-то участком своего мозга способен почувствовать в своих исследованиях то новое, что можно будет использовать с пользой.