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07.11.2019 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии начальника пожарной части заподозрили в поджогах

Текст: Алексей Бондарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Балыкса, которого подозревают в умышленном поджоге нескольких домов. Как сообщает пресс-служба МВД Хакасии, он задержан. А ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян

"По версии следствия, мужчина в период с 30 августа по 28 октября 2019 года совершил пять поджогов, среди которых жилые и нежилые строения. Проводятся следственные действия", - заявили в МВД.

Как сообщает "Интерфакс", задержанный является еще и начальником местной пожарной части. Эту информацию агентству подтвердил начальник республиканской противопожарной службы Сергей Танаков. Мотивы огнеборца он не уточнил.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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