В Хакасии начальника пожарной части заподозрили в поджогах

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Балыкса, которого подозревают в умышленном поджоге нескольких домов. Как сообщает пресс-служба МВД Хакасии, он задержан. А ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

"По версии следствия, мужчина в период с 30 августа по 28 октября 2019 года совершил пять поджогов, среди которых жилые и нежилые строения. Проводятся следственные действия", - заявили в МВД.

Как сообщает "Интерфакс", задержанный является еще и начальником местной пожарной части. Эту информацию агентству подтвердил начальник республиканской противопожарной службы Сергей Танаков. Мотивы огнеборца он не уточнил.