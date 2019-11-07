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07.11.2019 14:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области капитально отремонтировали более 1500 домов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области за три года капитально отремонтировали более 1500 домов. В трехлетнем плане региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) участвовали все крупные населенные пункты области. На эти цели направлено порядка двух миллиардов рублей.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирская область получит миллиарды на расселение аварийного жилья

Как отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елена Макавчик, только в этом году отремонтировано шестьсот домов. Столько, по данным пресс-службы регионального правительства, необходимо ремонтировать ежегодно для сохранения нормативного состояния жилья в регионе.

По словам замминистра, в области выдерживаются высокие темпы капремонта. Для того чтобы их не снижать и повышать качество ремонта, нужно и дальше обеспечивать достаточный уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. В этом году она достигла порядка 95 процентов.

- В программу регулярно включаются новые объекты, в том числе по заявкам жителей, - отметила Елена Макавчик. - Важно, чтобы граждане проявляли максимальную активность и заинтересованность в поддержании не просто удовлетворительного, но и комфортного состояния жилья.

По региональной программе в текущем году заменено 208 лифтов в 52-х МКД Новосибирска, Бердска, Искитима. На это направлено почти 300 миллионов рублей, более 90 миллионов - средства областного бюджета.

Елена Макавчик привела один из позитивных примеров проведения работ по замене лифтов - в трех подъездах дома № 25/2 по улице Гаранина в Новосибирске. В ведомстве отметили, что жители активно принимали участие в организации работ по ремонту своего дома. Это касается и высокой собираемости взносов, и текущего ремонта в подъездах, замены окон на лестничных площадках.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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