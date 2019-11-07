В Омске открыли хоккейную академию мирового уровня

В Омске официально открыли академию "Авангард". Задача проекта - создать единую систему подготовки спортсменов и тренерских кадров с базовым центром в Омске и сетью филиалов в регионах.

- Это будет первая ступень пирамиды: академия - ЮХЛ - МХЛ - ВХЛ - КХЛ - национальная сборная, - сообщил "РГ" председатель Совета директоров ХК "Авангард" Александр Крылов. - Чтобы открыть юным хоккеистам кратчайший путь в профессиональный спорт, мы собрали здесь лучших тренеров, внедрили самые эффективные методики обучения, создали самые комфортные условия.

Один из важных элементов новой системы - проект-спутник "Массовый хоккей". Речь идет о строительстве дворовых спортивных площадок. В настоящее время в Омской области уже работают двадцать пять пришкольных и дворовых катков, а будет вдвое больше. Заниматься здесь смогут все желающие. А опытные тренеры-селекционеры будут отбирать в академию самых талантливых ребят, в том числе из малообеспеченных и неблагополучных семей. Помимо омичей она будет открыта для восходящих "звездочек" регионов Урала и Сибири.

На создание академии "Авангард" ушло семь лет. То, что получилось в итоге, впечатляет. Ледовый дворец, архитектурно напоминающий айсберг, вмещает более тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс оснащен двумя аренами - основной и тренировочной. Плюс универсальные, тренажерные, хореографические залы, реабилитационный центр. Плюс учебные классы. Как оказалось, помимо школьной здесь предусмотрена дополнительная программа обучения, предполагающая развитие у юных хоккеистов игрового интеллекта, занятия по ментальной арифметике, истории спорта, шахматам.

На первом этаже - современная столовая. Оборудован теплый переход в гостиницу на 120 мест для иногородних ребятишек. Комнаты рассчитаны на 2-4 человек. Просторно, уютно, светло.

- В детстве я даже не мечтал о таком, поэтому радуюсь, как ребенок, - делится первыми впечатлениями президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. - Омск - первая школа чемпионов. Но очень важно создавать такие условия по всей стране, от Москвы до Дальнего Востока. И в наших планах открыть еще пять таких центров, как академия "Авангард". Думаю, здесь вырастет немало хоккеистов, которые прославят и отечественный хоккей, и нашу страну.

С легендарным вратарем согласны и его юные коллеги.

- Все классно, - делится 15-летний голкипер Никита Подлягин, приехавший в Омск из Уссурийска. - И тренеры, и методики, и условия. Я уже 11 лет в хоккее, так что знаю, о чем говорю. И то, что это школа будущих чемпионов, уверен на все сто.

Омские власти видят в академии свои плюсы.

- Новая площадка позволит нам принимать европейские и мировые детские хоккейные турниры. А современная гостиница, которая здесь тоже появится, укрепит международный статус нашей территории. Интернат также станет для нас точкой роста, поскольку привлечет в Омск не только юных "звездочек" Урала и Сибири, но и их родителей, которые будут здесь работать, жить интересами региона, - считает глава области Александр Бурков.

В честь открытия Академии состоялся товарищеский матч 10-летних воспитанников клубов "Авангард" и "Барыс". Со счетом 3:0 победили омичи. Вечером стартует первый в истории нового комплекса матч чемпионата МХЛ сезона 2019/2020. "Омские ястребы" принимают на новом льду команду "Тюменский легион". Все билеты были проданы задолго до начала.

Между тем

Хоккейный клуб "Авангард" обнародовал проект нового ледового комплекса, который возведут на месте снесенной Арены-Омск. Строительство нового объекта стартует в начале 2020 года. Цена вопроса - 10 миллиардов рублей. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Предполагает не только ледовые баталии, но и концертно-культурную деятельность. За ходом строительства фанаты смогут следить в режиме онлайн. По плану, новый спорткомлекс, рассчитанный на 12 тысяч болельщиков, станет одной из площадок Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023.