Махачкала стала самым пыльным городом России

Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.

Также высокий уровень запылённостям отмечен в Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске (2-3 ПДК).

В целом средний уровень запыленности в городах России ниже нормативных значений.

"Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) превышает один ПДК в 52 городах из 223 обследованных, из них два ПДК - только в пяти городах", говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", - сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ежегодника, который был подготовлен Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) имени Воейкова, структурным подразделением Росгидромета.