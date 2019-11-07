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07.11.2019 20:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Махачкала стала самым пыльным городом России

Текст: Екатерина Ясакова

Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.
Названа главная экологическая проблема Черного моря
Фото: instagram.com/alextyutenkov
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Также высокий уровень запылённостям отмечен в Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске (2-3 ПДК).

В целом средний уровень запыленности в городах России ниже нормативных значений.

"Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) превышает один ПДК в 52 городах из 223 обследованных, из них два ПДК - только в пяти городах", говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", - сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ежегодника, который был подготовлен Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) имени Воейкова, структурным подразделением Росгидромета.

Общество Экология Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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