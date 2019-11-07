В поезде из Минвод в Москву отравились 29 детей

29 детей отравились в поезде "Владикавказ - Москва". Все они возвращались в столицу из санатория в Минеральных Водах, сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Как установили следователи, в составе организованной группой ехали 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет. Все они проходили санаторно-курортное лечение и возвращались домой.

- Вечером, 6 ноября 2019 года в пути следования поезда, восемь детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия, в связи с чем медицинским работником на железнодорожной станции "Россошь" им была оказана медицинская помощь, - говорится в сообщении ведомства.

Когда состав продолжил движение, к сопровождающим обратился еще 21 ребенок. А уже в Москве 29 несовершеннолетних госпитализировали в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей". Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.