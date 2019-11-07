В Дагестане в ДТП с маршруткой пострадали десять человек

В Дагестане в результате аварии с маршруткой в медицинские учреждения республики госпитализированы восемь человек. Двое пассажиров микроавтобуса от госпитализации отказались. Отметим, что ранее сообщалось, что в ДТП пострадали три человека.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана, пятеро пострадавших доставлены в Республиканский ортопедо-травматологический центр, еще один пассажир - в городскую клиническую больницу №1, а двое детей - в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Авария произошла вечером шестного ноября на автодороге около поворота на поселок Турали, сообщила пресс-служба МВД республики. Пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Каспийск - Махачкала, столкнулась с легковым автомобилем. От удара повреждена передняя часть "Газели", а находившиеся в ней пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, причиной аварии стал легковой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. Дознаватели выясняют все обстоятельства ДТП. После окончания проверки будет возбуждено уголовное дело.