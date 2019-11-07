В Дагестане возбудили дело против экс-мэра Каспийска Омарова

Бывший мэр дагестанского города Каспийска Джамалудин Омаров подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, в 2010 году, будучи мэром Каспийска, Омаров незаконно, без проведения торгов, выделил частному лицу земельный участок в три гектара кадастровой стоимостью более 42 миллионов рублей для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией.

Далее был заключен договор аренды этой территории, что противоречило интересам муниципалитета.

Джамалудин Омаров обвиняется по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Ранее он был задержан в рамках расследования дела о земельных махинациях.

Также силовики задержали действующего заместителя главы Каспийска Заура Римиханова. В администрации города проводятся обыски.