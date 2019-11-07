В горах Ингушетии нашли развалины неизвестного науке древнего храма

Ингушские археологи обнаружили новые древние строения на территории горного Джейрахского района республики. Об этом "РГ" рассказали в Джейрахско-Ассинском государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике.

На этот раз открытия были сделаны в районе реки Гулойхи. Там были найдены основание древнего храма и полуразрушенная жилая башня, представляющие большую историческую ценность. Ученым еще предстоит выяснить точный возраст строений.

Нынешняя осень вообще оказалась удачной для археологов республики. Около месяца назад во время экспедиции в горах они обнаружили около ранее исследованного архитектурного комплекса Кост еще шесть древних жилых строений и склепов - подземных и полуподземных, о которых до сих пор ничего не было известно. Сохранились лишь их основания.

Они будут включены в единый госреестр объектов культурного наследия России. Как и еще одна недавняя находка археологов в Ингушетии - древнее культовое сооружение, найденное на горе Гал-Ерд-Корт на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Этот храм также еще предстоит изучить.