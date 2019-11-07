В Ингушетии создали уникальный аппарат для жарки шашлыка на балконе

Житель Ингушетии Исропил Цечоев и его брат сконструировали аппарат для жарки шашлыка, намного более удобный существующих аналогов. Его можно использовать даже на балконе многоквартирного дома. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Для устройства достаточно 50 граммов угля, чтобы приготовить 30 шампуров с мясом. При этом оно жарит без дыма.

Изобретатели также создали необычный коптильный аппарат. Как и шашлычный, сейчас он проходит процедуру патентования. Оба устройства отвечают требованиям противопожарной и экологической безопасности.

За помощью в организации производства созданного оборудования братья обратились в правительство региона. С их изобретениями ознакомился премьер-министр Ингушетии Константин Суриков, порекомендовавший Цечоевым презентовать свой проект в региональном Министерстве экономического развития.

Он будет рассмотрен на заседании правительственной экспертной комиссии, которая решит, какую поддержку можно оказать в продвижении и массовом производстве оборудования.