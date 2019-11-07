В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль. Об этом "РГ" рассказали в республиканском управлении МВД РФ.

Машина пропала с парковки первого ноября. Местный телеканал показал сюжет об этом, рассказав, что автомобиль использовался для перевозки детей в больницы. Кстати, он был подарен учреждению спонсором.

Видимо, репортаж увидел угонщик, которому стало совестно за свой поступок. Поздно вечером в минувшую среду родственнику директора интерната подбросили записку, в которой было написано, где искать машину.

Автомобиль был обнаружен на парковке у железнодорожного вокзала Назрани и благополучно возвращен учреждению.