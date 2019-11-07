В Ставрополье собран первый промышленный урожай хлопка

В Ставропольском крае завершилась механизированная уборка хлопка, первая в России с использованием специального комбайна. Площадь пока небольшая - всего 31 гектар, но планы масштабные.

Средняя урожайность превысила 40 центнеров с гектара, получено около 130 тонн хлопка-сырца. Сырье уже оценили в Институте легкой и текстильной промышленности РФ, где отметили, что выращено волокно высокого качества.

- Для уборки - а она только механизированная - мы купили комбайн стоимостью 60 миллионов рублей. Сейчас рассматриваем возможность приобретения комбайнов, которые сразу делают рулоны, - рассказал учредитель сельскохозяйственного предприятия "Терский" Алибек Шебзухов. - Потребность России в хлопковом волокне - 120 тысяч тонн. Наш регион может ее закрыть.

Для масштабирования местного хлопководства хозяйство реализует инвестпроект строительства системы орошения. На предприятии создадут 90 новых рабочих мест, возделывание культуры станет менее рискованным, повысится урожайность. Пока же собранный урожай весьма скромный по объемам. В будущем его используют для наладки собственной перерабатывающей линии.

- Следующим этапом должно стать создание мощностей для переработки хлопка-сырца, а также развитие собственного семеноводства, - отметил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- В 1993 году мы возобновили селекционную работу с хлопчатником, наши сорта находятся в государственном реестре. Возделывание возможно и на богарных, и на орошаемых землях, - сообщил директор Прикумской опытно-селекционной станции Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра Николай Морозов.

В 2020 году на Ставрополье планируют приступить к промышленному производству хлопка и засеять свыше тысячи гектаров.

- С этой площади мы сможем получить около четырех тысяч тонн сырца, что в пересчете на волокно составит около 1,4 тысячи тонн, - подсчитал министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Средняя урожайность превысила 40 центнеров с гектара, получено около 130 тонн хлопка-сырца

К 2024 году хозяйство намерено ввести в оборот 20 тысяч гектаров орошаемых земель, из которых пять тысяч отведут под производство хлопка. Это позволит ежегодно получать более 20 тысяч тонн сырья. Согласно информации ставропольского минсельхоза, инвестиции в проект могут достигнуть 7,5 миллиарда рублей, на приобретение специализированной техники будет потрачено 2,24 миллиарда.

Сопутствующим производством должен стать завод первичной переработки, где будут отделять волокно от семян. Эта часть проекта самая сложная и финансово емкая, считает Ситников. По его словам, стоимость производства - порядка 12 миллиардов рублей.

Пока точного понимания нет, на какой именно продукт переработки ставропольского хлопка будет сделана ставка. Но на предприятие уже поступили заявки от текстильного комбината. А также крупной торговой сети, заинтересовавшейся волокном, - сообщили в хозяйстве.

Ставрополье - не единственный регион, где возрождают эту культуру. В Астраханской области ею начали заниматься в 2016 году.

По словам гендиректора компании "Русский хлопок" Дмитрия Чапаева, затраты на один гектар, с которого можно получить в среднем 1,5 тонны волокна, составляют около 32 тысяч рублей, цена же тонны волокна достигает 137 тысяч рублей.