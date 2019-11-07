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07.11.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бизнесмена осудили за кражу 14 млн на ремонте атомных подлодок СФ

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

На полтора года в колонию-поселение отправился экс-гендиректор специальной производственно-технической базы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Северному флоту.

Как установил суд, СПТБ заключала госконтракты на ремонт атомных подводных лодок, хотя предприятие не имело лицензии на выполнение этих работ.

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Топ-менеджер об этом знал, однако шел на заключение контрактов и получил благодаря этому незаконный доход на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Это уже не первое уголовное дело нечистого на руку бизнесмена. В феврале 2019 года он был приговорен к году и 10 месяцам колонии-поселения за то, что в 2015-2016 годах приобретал комплектующие для ремонта некоторых судов обеспечения Северного флота, в том числе для спасательного судна "Николай Чикер".

Цена, по которой он закупал комплектующие, в шесть раз превышала среднерыночную. Тогда действия руководителя обернулись ущербом почти в 60 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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