Налоговые перемены ждут бизнес и госпредприятия. А владельцы коммунальных комнат получат новые льготы. В Санкт-Петербурге власти готовят масштабный закон об этих нововведениях.

Его проект уже рассмотрели на заседании правительства города, сообщил "Российской газете" глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

Доплатят за хорошую работу

Законопроект содержит четыре основных блока. Первый, рассказал Корабельников, касается новых принципов и условий, которые станут обязательными для всех, кто будет получать налоговые льготы. Это относится и к бизнесу, и к простым гражданам. Чтобы воспользоваться преференциями, все они не должны иметь задолженности по налогам перед бюджетными фондами или перед городом. "Мы готовы помогать только тем, кто ведет себя добросовестно и является полноценным партнером для государства", - уточнил глава комитета.

Вторая часть законопроекта подразумевает замену некоторых налоговых льгот на субсидии. Этот порядок вводится для госучреждений и для организаций, которые работают в сфере здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, социальной политики.

"Для них льготы по налогам на землю и имущество переводим на субсидии, - отметил Алексей Корабельников. - Эта мера позволит более тщательно контролировать деятельность получателей льгот и видеть, действительно ли они используют то или иное имущество для декларируемых целей. Такой контроль позволит отмести недобросовестные организации, добиться положительного эффекта для бюджета".

Перейти на субсидии предполагается с 2021 года. До этого времени Смольный намерен выяснить необходимый объем субсидий и разработать порядок их предоставления.

Автохлам оставят без льгот

Третий блок законопроекта связан с отменой неэффективных налоговых льгот.

К ним отнесены льготы по налогу на старый транспорт, превратившийся в металлолом и захламляющий дворы. В частности, речь идет о мотоциклах, произведенных до 1990 года. Но малообеспеченные петербуржцы, которые продолжают использовать подобный автотранспорт, сохранят дотации.

Отменяется льгота для федеральных учреждений, поскольку она приводит к большой доле выпадающих из бюджета доходов, исчисляемой десятками миллиардов рублей.

Коммуналкам добавят

По словам Алексея Корабельникова, за счет отмены транспортных льгот появится возможность вернуть в бюджет 80 миллионов рублей, которые будут направлены на новые налоговые преференции для собственников коммуналок.

"Это давняя тема, по которой было много обращений граждан, - подчеркнул глава комитета. - Комнаты в коммуналках регистрируют не как отдельные объекты, а как доли в общей собственности на квартиру".

Владельцам комнат питерских коммуналок хотят увеличить до 30 квадратных метров площадь, которая не облагается налогом на имущество физлиц

Причем в эту долю входит не только сама комната, но и места общего пользования - коридоры, кухня, ванная. Соответственно, налог на имущество владелец платит не конкретно со своей комнаты, а со всей доли. Налоговый кодекс предусматривает для коммуналок вычет в 20 квадратных метров. Считается, что этого должно хватить на места общего пользования. Но в Петербурге, особенно в историческом центре, каждый дом построен по индивидуальному проекту, здесь есть коммуналки с семиметровыми комнатами и огромными коридорами, где можно танцевать вальс. А само жилье в историческом центре считается элитным, и кадастровая стоимость объектов, исходя из которой рассчитывается сумма налога, довольно велика. Поэтому комитет по финансам предлагает уменьшить базу расчета налога на имущество в коммуналках до 30 квадратов.

Обсуждаются и другие льготы для коммуналок. Так, депутаты городского парламента считают нужным и вовсе освободить владельцев комнат в коммуналках от налога на имущество физлиц. Но не всех, а лишь тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий и участвует в программе расселения коммуналок. Таких в Петербурге более трех тысяч человек.

Какой бы вариант ни победил, тренд очевиден: городские власти пытаются помочь обитателям коммуналок, которые сейчас платят налог больше, чем владельцы отдельных квартир.

Как вам это?

Нарек Авакян, финансовый аналитик:

- В Санкт-Петербурге решили налоговые льготы заменить субсидиями, которые предполагают более адресную поддержку. И это безусловный плюс для бюджета, так как, по крайней мере, в теории позволяет более эффективно расходовать средства городской казны.

Однако, считаю, что для бизнеса это скорее минус - субсидии дольше и труднее добиваться. Поэтому очень важно усилить контроль за деятельностью ответственных лиц, чтобы не было злоупотреблений. Но теоретически, если правильно выстроить работу, субсидии действительно могут оказаться эффективнее налоговых льгот, так как предполагают более адресную поддержку.

Дмитрий Тихонов, доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС:

- У нас есть государственная налоговая политика, которую проводит минфин. Одно из ее направлений - уход от индивидуальных льгот и льгот вообще. А субсидия, то есть прямой расход денег, как раз позволяет это сделать. И если у нас будет общий порядок и субсидии, тогда ситуация действительно лучше понимается статистически. Это означает больший порядок в учете бюджетных денег.

Что надо предусмотреть при переходе на субсидии? На мой взгляд, должен быть четко описан переходный период. А дальше появляется вопрос: бюджета-то хватит? Ведь льготы - это когда деньги недодали в бюджет. А субсидии означают, что эти деньги сначала получили, а потом отдали. Поэтому нужно оценить размер льгот и размер субсидий. В законопроекте говорится, что целевая помощь будет оказана организациям, которые занимаются социально полезной деятельностью - например, здравоохранением. И важно, чтобы эти компании не были замечены в коммерции, например, в сдаче в аренду своего имущества. Также у компаний не должно быть долгов по налогам, как правильно указано в законопроекте. Но, скорее всего, количество получателей субсидий все-таки будет меньше, чем льготников.

Подготовил Андрей Полынский