Доход Кержакова упал в пятьдесят раз

Российский футболист Александр Кержаков оказался не способен выплачивать алименты на содержание детей от предыдущих браков. За два года доход спортсмена, перешедшего на тренерскую работу, упал в сто раз, констатируют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга и сейчас легенде российского футбола грозятся запретить выезд за рубеж.

Сегодня, 7 ноября, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит дело о снижении размера алиментов.

Еще в августе в Выборгский районный суд обратился сам Кержаков и попросил изменить соглашение об уплате алиментов, которое было заключено с бывшей женой Марией еще в 2011 году. Восемь лет назад было решено, что футболист, который тогда еще выступал за сборную России, будет перечислять на содержание дочери 300 тысяч рублей в месяц, начиная с 2011 года. И каждый год эта сумма должна индексироваться на 10 процентов.

На тот момент доход у футболиста был хоть и нерегулярным, но высоким.

В релизе объединенной пресс-службы судов указано, что Кержаков получал до 25 миллионов рублей ежемесячно.

Между тем, в 2013-м году футболист снова стал отцом, третий ребенок у футболиста родился в 2017-м году. На семейном фронте дела шли не очень и футболист вновь развелся. Бывшая жена Милана Кержакова также обратилась в суд с иском об алиментах. Это дело сейчас также находится в Санкт-Петербургском городском суде. Его начнут рассматривать после того, как суд определится с выплатой алиментов на содержание старшей дочери.

Тем временем доходы футболиста стали резко снижаться.

В 2018-м году Кержаков из футболистов переквалифицировался в тренеры. Теперь он работает в "Российском футбольном союзе" и его зарплата составляет 250 тысяч рублей. Спортсмен подрабатывает и получает на других проектах еще 250 тысяч.

Но только на содержание старшей дочери он должен отдавать с учетом всех индексаций 643 тысяч 77 рублей ежемесячно.

В своем обращении в суд Кержаков указал, что у него нет материальной возможности платить дочери такие алименты.

Если размер выплат будет пересмотрен, то сумма может упасть до 40 тысяч рублей в месяц.

Между тем, у спортсмена скопился долг по алиментам в размере 12 миллионов 912 тысяч рублей. Мария Кержакова обратилась в суд с просьбой запретить бывшему мужу выезжать за рубеж. Такое ограничение действует в отношении многих неплательщиков алиментов по всей стране.