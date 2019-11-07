В Ленобласти мороз и непогода накануне задержали более сотни поездов

Более 40 поездов дальнего следования и более 60 пригородных электричек накануне выбились из графика. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, причиной задержки стало обледенение контактных проводов и токоприемников.

- С 19.30 вторника на территории Ленинградской области в результате обледенения контактных проводов и токоприемников произошла задержка в движении 111 поездов, из них 40 дальнего следования, - сказал собеседник агентства.

По информации различных источников, в том числе пассажиров, задержки составили от 10 до нескольких часов. Больше всего опоздал поезд № 22 Петербург - Мурманск. Как уточнили железнодорожники, его задержка в пути - около пяти часов. Кроме того, сегодня утром на перегоне Обухово - Санкт-Петербург по техническим причинам более чем на 30 минут был задержан высокоскоростной поезд "Сапсан" № 752.