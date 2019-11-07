В Новгородской области из-за подтоплений эвакуировали 70 человек

Количество районов, пострадавших от последствий дождевого паводка, в Новгородской области увеличилось с девяти до одиннадцати. Спасатели приступили к эвакуации местных жителей. К утру 7 ноября, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, было эвакуировано 70 человек.

Дождевой паводок пришел в регион в начале недели. Вчера утром в зоне подтопления находились 32 населенных пункта, сейчас - 43. Стихия затронула 150 жилых домов, в которых проживают 295 человек, а также 654 приусадебных участка и 30 участков дорог. Повреждено восемь деревянных переправ, шесть населенных пунктов лишились подъездных путей.

Вчера, 6 ноября, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В рамках указа о ЧС, в частности, создаются пункты временного размещения граждан. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, степень повреждения домов и другого имущества установят специальные районные комиссии. Эти же комиссии сформируют списки пострадавших в результате ЧС, которые получат компенсации и адресную социальную помощь.

В ликвидации последствий паводка участвуют 177 человек и 67 единиц техники.