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07.11.2019 21:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге открылась выставка Алексея Роумана

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Проект в Эрарте - первая персональная выставка художника Алексея Роумана (в центре). Фото: Предоставлено Музеем современного искусства Эрарта Проект в Эрарте - первая персональная выставка художника Алексея Роумана (в центре). Фото: Предоставлено Музеем современного искусства Эрарта
Проект в Эрарте - первая персональная выставка художника Алексея Роумана (в центре). Фото: Предоставлено Музеем современного искусства Эрарта

"Тело оставь на память", Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург, до 1 декабря

Художнику Алексею Роуману - 39 лет, и потому, наверное, переход к цифровой эпохе он ощущает с особой чувствительностью. Еще застал времена, когда картошка на "шести сотках" была серьезным подспорьем для бюджета семьи ("золотые" клубни в скульптуре "Прииск" - наглядное тому свидетельство), но уже привык, что отражение жизни в виртуальном мире может быть важнее реальности.

Фото: Анжела Мнацаканян / РГ
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Его художественные работы очень лаконичны, но смысл их - прозрачен и глубок. Вот диптих Dead и Live, мертвый и живой, два больших планшета, на которых эти слова выдавлены шрифтом Брайля посередине. Только те, что про жизнь, - бугорками наружу, как и положено, а те, что про смерть, - ямочками, внутрь.

Своей главной работой автор называет полотно "Клякса N1". На самом деле, если присмотреться, эта "клякса" напоминает двуглавого орла. А еще - пятно Роршаха (психодиагностический тест). А еще здесь можно увидеть срезы мозга, как они выявляются при томографии. Но главное, считает сам автор, это развернутость полотна на две стороны света, в Европу и Азию, на два полушария мозга, без единения которых невозможна нормальная жизнь.

Роумана, похоже, вообще очень занимает игра в перевертыши. Вот композиция "Эволюция". Семь фигур, напоминающих кегли, выстроились по росту. Это люди? Они растут? Да как посмотреть. Если слева направо, как устроена западная письменность, то нет. А если справа налево, как читают и пишут во многих арабских странах, то да. Если перевернуть эти фигурки, они напоминают капли нефти. Урей" - это символ власти фараона в Древнем Египте, он похож на ленту в виде змеи, опоясывающей головной убор властителя. В экспрессивной и выразительной работе Алексея Роумана "Урей" - это современный мужской галстук, в сердцах сдернутый с шеи и вьющийся наподобие кобры.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кураторы выставки отмечают, "Тело оставь на память" - это манифест художника о будущем, о столкновении старого и нового миров. Может, еще и поэтому автора так завораживает тема зарождения жизни. На многих его работах сперматозоид - главный герой. И даже очень красивая фигура "Адам", так похожая на яблоко с хвостиком, на самом деле - портрет сперматозоида, впившегося в яйцеклетку. А полотно "След" отчетливо напоминает облик еще нерожденного ребенка, скорчившегося в утробе матери. Но если перевернуть его вверх ногами - мы увидим роденовского "Мыслителя". В детстве Алексей Роуман, ребенок с художественными способностями, стал одним из героев цикла документальных фильмов, снятых о так называемых "детях индиго". Потом в его биографии был Московский текстильный университет, после окончания которого Алексей Роуман занимался дизайном одежды. Проект в музее Эрарта - его первая художественная выставка. И она с очевидностью показывает: перед нами зрелый и очень интересный, изобретательный мастер.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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