В Петербурге предложили переименовать станцию метро в честь "Зенита"

На сайте правительства Петербурга появился опрос, где горожан спрашивают, нужно ли переименовать станцию метро "Новокрестовскую". Предлагается вариант "Зенит".

Опрос граждан будет проводиться до 21 ноября. Респондентам предлагаются три варианта ответа: "да", "нет" и "затрудняюсь ответить".

Станция метро "Новокрестовская" находится рядом с футбольным стадионом, построенным к матчам Чемпионата мира по футболу. Сама станция является продолжением зеленой ветки метро, пассажиров она принимает с весны 2018 года.

Название станция получила в честь деревни Новокрестовская, которая когда-то находилась на Крестовском острове.

Но сама эта местность тесно связана с "Зенитом". Именно на стадионе теперь проходят матчи сине-бело-голубых.

Стоит отметить, что ряд станций петербургского метрополитена ранее имели другие названия. Так станция "Девяткино", ранее называлась "Комсомольской", "Сенная площадь" именовалась "Площадь Мира", а "Новочеркасская" была известна как "Красногвардейская". Все три станции получили новые названия 1 июля 1992 года.