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07.11.2019 13:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге предложили переименовать станцию метро в честь "Зенита"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На сайте правительства Петербурга появился опрос, где горожан спрашивают, нужно ли переименовать станцию метро "Новокрестовскую". Предлагается вариант "Зенит".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Опрос граждан будет проводиться до 21 ноября. Респондентам предлагаются три варианта ответа: "да", "нет" и "затрудняюсь ответить".

Станция метро "Новокрестовская" находится рядом с футбольным стадионом, построенным к матчам Чемпионата мира по футболу. Сама станция является продолжением зеленой ветки метро, пассажиров она принимает с весны 2018 года.

Название станция получила в честь деревни Новокрестовская, которая когда-то находилась на Крестовском острове.

Но сама эта местность тесно связана с "Зенитом". Именно на стадионе теперь проходят матчи сине-бело-голубых.

Стоит отметить, что ряд станций петербургского метрополитена ранее имели другие названия. Так станция "Девяткино", ранее называлась "Комсомольской", "Сенная площадь" именовалась "Площадь Мира", а "Новочеркасская" была известна как "Красногвардейская". Все три станции получили новые названия 1 июля 1992 года.

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