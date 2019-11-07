В Петербурге сотрудник ППС госпитализирован после погони за нарушителем

В Санкт-Петербурге водитель, пытаясь уйти от погони за нарушение, наехал на сотрудника патрульно-постовой службы. По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на четверг.

Мужчина за рулем Volkswagen проигнорировал требование о предоставлении документов для проверки, а затем попытался скрыться. Полицейские начали преследовать нарушителя и его удалось оставить. Однако водитель наехал на одного из сотрудников ППС и снова скрылся.

Для его задержания пришлось применить табельное оружие. Нарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Раненый сотрудник МВД госпитализирован, сообщает "Интерфакс".