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07.11.2019 10:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге жильцам коммуналок дадут налоговую льготу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Петербурге владельцам комнат в коммунальных квартирах предоставят дополнительные льготы. Их характер сейчас обсуждается. Комитет по финансам предлагает снизить ставку по уплате налога на недвижимость, а депутаты городского парламента считают нужным и вовсе освободить владельцев комнат в коммуналках от этого налога.

Правда, парламентарии считают важным распространить льготу лишь для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Какой бы вариант не победил, тренд очевиден: городские власти пытаются помочь обитателям коммуналок, которые сейчас платят налог на имущество больше, чем владельцы квартир, а живут в условиях, которые часто можно назвать экстремальными.

Дело в том, что комната в коммунальной квартире - это не отдельный объект недвижимости, а доля в одной большой квартире. Причем, в эту долю входит не только сама комната, но и места общего пользования - коридоры, кухня, ванная. Соответственно, налог на имущество владелец платит не конкретно со своей комнаты, а со всей доли. Налоговый кодекс предусматривает для коммуналок вычет в 20 квадратных метров. Считается, что этого должно хватить на места общего пользования. Но в Петербурге, особенно в историческом центре, каждый дом построен по индивидуальному проекту. Здесь есть коммуналки с семиметровыми комнатами и огромными коридорами, где можно танцевать вальс.

Фото: iStock
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- Кадастровая оценка их стоимости крайне высока, как за счет большой площади квартир, так и за счет их местоположения. Однако условия проживания в таких квартирах далеко не самые комфортные. Многие квартиры не оборудованы даже ванными комнатами, - отмечает депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова в пояснительной записке к законопроекту, который предполагает освобождение очередников от налога.

В комитете по финансам Смольного обращают внимание на то, что чисто технически собственники комнат могут обратиться в Росреестр и оформить свою комнату как единый объект с присвоением собственного кадастрового номера. Но это все требует времени, денег и довольно сложной процедуры сбора документов. Но комнатами в коммуналках владеют люди небогатые, лишних средств на переоформление у них просто нет.

В профильном комитете Смольного предлагают не отменять полностью налог на имущество только для очередников, участвующих в программе расселения коммуналок (их в городе чуть больше трех тысяч человек). Идея комитета по финансам в том, чтобы помимо тех 20 метров, которые вычитываются по Налоговому кодексу, уменьшать налог на имущество еще на 10 метров от кадастровой стоимости квадратного метра в каждом доме.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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