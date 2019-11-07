Впавшая в кому в Турции россиянка пришла в себя

Петербурженка, доставленная в Северную столицу в тяжелом состоянии с турецкого курорта Анталья, вышла из комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По информации Генерального консульства РФ в Анталье, 31-летняя женщина попала в больницу 18 октября с подозрением на инфаркт головного мозга. Сначала ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое, что исключало транспортировку на родину. Однако 29 октября турецкие медики дали разрешение, и пострадавшую перевезли в Петербург.

Спустя еще 10 дней уже российские специалисты уверились, что угроза жизни пациентки стала минимальной.

- Вышла из комы, переведена из реанимации, на следующей неделе начнется реабилитация, - сказал собеседник агентства.